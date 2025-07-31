AK Parti İstanbul Milletvekili Ercan, orman yangınında yaralanan personeli hastanede ziyaret etti

Ak Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Eskişehir'te katıldığı "Geleceğe Yön Veren Kadınlar" programının ardından orman yangınına müdahale sırasında yaralanan personeli hastanede ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Geleceğe Yön Veren Kadınlar" adlı programda sivil toplum örgütleri ve kadın kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi. Ercan, toplantıda yaptığı konuşmada "AK Parti olarak kuruluşumuzdan bugüne sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Anadolu kadınının gücüne ve ferasetine inanarak siyaset yaptık. Çünkü biz biliyoruz ki bu topraklarda kadın hem üretimin hem de değişimin temelidir. Kadın kolları olarakda bu anlayışın sahadaki taşıyıcılarıyız seksen bir ilde dokuz yüz yirmi iki ilçede mahalle ve köy teşkilatlarımızla kadınların hayatına dokunan çözüm üreten, destek veren bir yapıyı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi kadın emeğinin ucuz iş gücü olarak görüldüğü, kadının metalaştırıldığı, kadının sadece adının olduğu siyasete iş dünyasına eğitime devlet idaresine kadın elinin değmediği velhasıl kadının üretimden toplumdan siyasetten akademiden dışlandığı bir sistem sadece eksik değildir aynı zamanda adaletsizdir. Toplumun gücünün yarısını yok sayıyor demektir. Bizde bu sözlerden ilhamla çeyrek asra yakın bir süredir Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınları hiçbir ayrım yapmadan destekleyen onların potansiyeline inanan ve önlerini açan bir siyaset anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi.

"Daha özgüvenli bireyler olarak toplumda yer alıyorlar"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise toplantıda yaptığı konuşmada, "Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum; bu üç saç ayağının biri zayıf olduğunda ne kalkınma sürdürülebilir olur ne toplumsal barış sağlanabilir ne de gelecek kuşaklara umut vaat eden bir ülke inşa edilebilir. İşte bu nedenle kadınların güçlendirilmesi yalnızca bir eşitlik meselesi değil, aynı zamanda bir kalkınma vizyonudur. Bu vizyonun tezahürlerinden biri de şüphesiz kadın kooperatiflerimizdir. Kadınların ekonomik hayatta daha görünür olması, üretime daha çok katılması, istihdam oluşturması, kendi ürününü kendi imkanlarıyla pazarlayabilmesi; tüm bunlar ancak birlikte hareket ederek mümkün oluyor. İşte kadın kooperatifleri bu dayanışmanın kurumsal zemini haline geliyor. Kadınlar, kooperatifler aracılığıyla yalnızca ekonomik güçlerini birleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bilgi ve becerilerini geliştiriyor, eğitim fırsatlarına erişiyor ve daha özgüvenli bireyler olarak toplumda yer alıyorlar" dedi.

"Güçlü bir Türkiye için yola devam edeceğiz"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise, "Bugün çok kıymetli misafirimizi ve beraberindeki heyeti Eskişehir'de misafir ediyoruz. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Tuğba Işık Ercan'ı ve beraberindeki ekibi, yoğun programlarından vakit ayırıp programlarımıza teşrif ettikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kıymetli hanımefendiler, çok değerli kardeşlerim, kadın toplumun temeli, ailenin can damarıdır. Geleceğin daha adil, daha güçlü ve daha huzurlu bir toplum olabilmesi için siz değerli kadınlarımızın her alanda etkin rol oynaması şarttır. Bu sorumluluğun farkında olarak AK Parti olarak kadınlarımızın sadece sosyal hayatlarında değil, ekonomik ve siyasal alandaki güçlenmelerine çok büyük önem veriyoruz. Hep birlikte kadının gücünü, emeğini ve azmini konuşmak, kadınlarımızın toplumda daha güçlü bir yer edinmesi için neler yapabileceğimizi paylaşmak adına buradayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, kadınlarımızın kalkınma sürecine katılımını artırmak adına adımlar atmak, onların ekonomik özgürlüğünü sağlamak adına birçok projeye imza attık" dedi.

"Eskişehir'de geleceğe yön veren hanımefendilere saygıyı sunuyorum."

AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Feriha Ertorun da, "Kadın, hayatın öznesi; hem evin direği hem toplumun temel taşıdır. Kadın anadır, kadın eştir, kadının yol arkadaşıdır ama en çok da emeğin, sabrın ve mücadelenin adıdır. İşte biz AK Parti olarak bu değerin farkında olarak yola çıktık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadınlarımızın sadece temsiliyetin değil, değişimin ve dönüşümün öznesi haline getiren bir anlayışla çalışıyoruz ve elbette ki bu yolculukta biz kadınların ilham kaynağı, zarafetiyle olduğu kadar duruşuyla da yolumuzu aydınlatan çok kıymetli bir isim var: Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi. Kadına, aileye, çevreye, insana dair her meseleye gösterdiği duyarlılıkla bizlere örnek olan, rehberlik eden bir öncüdür kendisi" dedi.

Orman işçisine ziyaret

Düzenlenen program sonrası AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Eskişehir'deki orman yangınına müdahale sırasında yaralanan işçi Kader Dereli'yi tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Ercan, "Öncelikle hem Eskişehir'de hem de ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan orman yangınlarında, yeşil vatanımızı korumak için canla başla mücadele ederken hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor, bugün gerçekleştirdiğimiz hastane ziyaretimiz kapsamında yangınla mücadele ederken yaralanan kahraman orman işçimizi ziyaret ederek kendisine acil şifalar dileriz; Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi. - ESKİŞEHİR