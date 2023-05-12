Ahmet Akın: "Bu Ülkelerin Madencilerinin Fıtratı Asla Ölüm Olmayacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Manisa Milletvekili adayı Semih Balaban Soma'da bulunan iki maden işletmesinde çalışan işçileri ziyaret etti. Akın, "Bu memlekette madencilik nasıl yapılır, nasıl önce insan denir, bunu sizlere göstereceğiz. Biz bu konuda bütün dünyadaki bütün çalışmaları inceledik. Bu işlerin partisi yok, bu işin siyaseti yok. Kaybettiğimiz canların da siyaset yok. Başka ülkelerde incelediğimizde, bizler önce insan demezsek, o zaman karşımıza çıkarlar derler ki, ‘bu işin fıtratında var.’ Buradan söylüyorum bütün madenci kardeşlerimize; bu ülkenin madencilerin fıtratı asla ölüm olmayacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Manisa Milletvekili adayı Semih Balaban Soma'da bulunan iki maden işletmesinde çalışan işçileri ziyaret etti. Akın, "Bu memlekette madencilik nasıl yapılır, nasıl önce insan denir, bunu sizlere göstereceğiz. Biz bu konuda bütün dünyadaki bütün çalışmaları inceledik. Bu işlerin partisi yok, bu işin siyaseti yok. Kaybettiğimiz canların da siyaset yok. Başka ülkelerde incelediğimizde, bizler önce insan demezsek, o zaman karşımıza çıkarlar derler ki, 'bu işin fıtratında var.' Buradan söylüyorum bütün madenci kardeşlerimize; bu ülkenin madencilerin fıtratı asla ölüm olmayacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Manisa Milletvekili adayı Semih Balaban iki gün önce Soma'da bulunan maden işletmelerini ziyaret etti. Semih Balaban, "Geçtiğimiz gün içerisinde Soma'da yaşanan Sarıkaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir yer üstü maden ocağında iş kazası yaşanmıştı. Bu iş kazası heyelandan meydana gelmiş meydana gelen göçük de bir işi hayatını kaybedip 3 işçi yaralanmıştı. Hepinize geçmiş olsun başsağlığı diliyorum. Ölümlerin fıtrat olmayacağı, kader olmayacağı bir sistemi kuracağız, önce insan diyeceğiz" dedi.

"MADENCİLİK NASIL YAPILIR GÖSTERECEĞİZ"

Ahmet Akın ise konuşmasında şunları söyledi:

"Geçtiğimiz gün bir kaza yaşadık çok üzgünüz. 3 yaralı kardeşimiz var. Bir kardeşimiz de kaybetmiştik. Allah Rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin. Yaralı kardeşlerimize Allah şifa versin. Soma'dayız, Soma kadim bir şehir. Bu kent maden kenti. Bakıyorsunuz biz burada 301 canımızı kaybettik. Şehit verdik maalesef en çok ama en çok ders almamız gereken konularda ders almadık. Olmadı yapamadılar. Bu memlekette madencilik nasıl yapılır, nasıl önce insan denir, bunu sizlere göstereceğiz. Biz bu konuda bütün dünyadaki bütün çalışmaları inceledik. Bu işlerin partisi yok, bu işin siyaseti yok. Kaybettiğimiz canların da siyaset yok. Başka ülkelerde incelediğimizde, bizler önce insan demezsek, o zaman karşımıza çıkarlar derler ki, 'bu işin fıtratında var.' Buradan söylüyorum bütün madenci kardeşlerimize; bu ülkenin madencilerin fıtratı asla ölüm olmayacak. Bizlerin iktidar olmasında devletin girişimci modeli ile özel sektörle, denetim mekanizmaları ile sağlayacağız. Bizlerin iş güvenliği önceliğimizdir. İnsan sağlığı önceliğimizdir. Siz işçi arkadaşların sağlığı güvenliği, hayatı aileleri ailemizdir. Bizler yıllardır bunun üzerinde çalışıyoruz.

"MADEN ŞEHİDİ VERMEMEK İÇİN YOL HARİTASI HAZIRLADIK"

Dünyada yapılan bütün madenci örneklerini, büyük bir dikkatle inceledik baktık fakat Türkiye'de uygulamasında çok eksikler var. Bizler bunları çözeceğiz. Bilindiği gibi cumartesi günü 301 canın gittiği bir gün hep birlikte anacağız. Onların ailelerine ziyarette bulunacağız. Bakın giden gidiyor. Onun için yapmamız gereken şu. Bu hataların tekrar yapılmaması. Hatırlayın ben üçüncü dönem milletvekilliği yaptığımda komisyon çalışmaları yapıldı. Bu komisyon çalışmalarında Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel ve diğer milletvekillerini saygıyla selamlıyorum, çok emek verdiler. Bakın ne oldu? Orada yapılması gerekenler yapılmadı. 'Önce insan' denilmedi. Orada yanlış hatırlamıyorsam 111 madde yerine getirilmedi. Neden getirilmedi kim elini tuttu? Rapor hazır bunları buraya şikayet etmek için değil bunu hepinizin bilmesi lazım. Önümüzdeki süreçte yapılması gereken, yasalar cezalar, denetimler uygulamalar teknolojilerin Türk madenciliğine uygulanması. İnsanların kayıp vermemesi. Bizler madenci şehidi vermememiz için tüm yol haritamızı hazırladık. Bizler ne yapacağız; devlet öncü olacak. Devlet kendi madencisine evladına çocuğuna sahip çıkacak. Devletimizin bütün imkanları siz madenciler için kullanılacak. Ben madencilik üzerine çok araştırmalar yaptım. Bu konuda çok destekler aldık. Dünyadaki tüm madenlere gittim gördüm.

"İŞ GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR"

Gerçekten bakan olacağız, milletin üstünde değil, milletin hizmetkarı olup her madenci kardeşimin sorunları ile ilgilenen bir madenci kardeşinizi göreceksiniz. Madencilikte iş güvenliği iş sağlığı, dünya standartlarında hayata geçecek. Bizler ortak aklı ortaya koyacağız. Bu aklı ortaya koyduğumuzda önce insan diyeceğiz. Biz madenci kardeşlerimizi seviyoruz. Bakın hatırlayın, 2 asgari ücret ve haftada 2 gün tatili ile ilgili olması gerekenlerle çok mücadelelere verildi. Bizler bilimle teknikle akılla özel sektör, devlet ve sizler sendikalarımız bir olacağız ve ortak akılla Türkiye Cumhuriyeti madenciliğini büyüteceğiz çünkü bu ülkenin kaynağı, bu ülkenin öz kaynağıdır. Kimsenin değildir. Bu ülkenin kaynakları devletin milletin sizlerin gücüdür. Hiçbir kardeşimin hayatının canı o maliyetin üstünde değildir. Bu işleri çözeceğiz bu ülkede ölüm fıtrat olmayacak."