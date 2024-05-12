Ağrı'da Kurulan 5 Bin Ağaçlı Meyve Bahçesi Turistlerin Cazibe Merkezi Oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ot bile yeşermeyen bölgede kurulan 5 bin ağaçlı meyve bahçesi, bölgenin yeni cazibe merkezi oldu. Piknik alanları, bungalov evleri ve balayı evleri ile turistleri ağırlayan bahçe, Ağrı Dağı'na tırmanış yapan dağcıların da mola yeri oldu.

Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Örtülü köyünde 33 dönümlük arazide yaklaşık 5 bin meyve ağacının bulunduğu bahçe, Ağrı Dağı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Bahçedeki piknik alanları, çocuklar için oyun parkı, bungalov evler ve balayı evleri ise hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tırmanmak için uğradığı Ağrı Dağı'nın eteklerindeki meyve bahçesi, artık önemli bir mola noktası haline geldi. Girişimci Abdulkadir Ardin, çocukluk hayalini Ağrı Dağı'nın eteklerindeki çorak arazide gerçekleştirdiğini belirterek, "Değişik meyve çeşitlerinin yer aldığı bahçemiz herkesin ilgi odağı oldu. Kentin gürültüsünden uzakta doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin mekanı oldu. Organik ürünlerin tadına bakarak aileleriyle zaman geçirmek isteyenleri bahçemize bekliyoruz" dedi.

Ot bile yeşermeyen topraklarda su çıkartarak projeye başladığını dile getiren Ardin, "Turistik Doğubayazıt ilçemize bir cazibe merkezi kazandırdık. İshak Paşa Sarayı başta olmak üzere kentin değerlerini ziyarete gelen turistler ile Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların mola yeri olduk. Burada dinlenip güzel vakit geçiren misafirlerimizin yanı sıra evlenen çiftlerimize de doğayla baş başa balayı imkanı sunuyoruz" diye konuştu. - AĞRI