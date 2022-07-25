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Afyonlu gençler Aydın'a misafir oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Afyonlu gençler Aydın'a misafir oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Anadoluyuz Biz' projesi çerçevesinde Afyon'dan Aydın'a gelen 40 genç 4 günlük program boyunca çeşitli ziyaretlerde bulunarak etkinlikler gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Anadoluyuz Biz' projesi çerçevesinde Afyon'dan Aydın'a gelen 40 genç 4 günlük program boyunca çeşitli ziyaretlerde bulunarak etkinlikler gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 'Anadoluyuz Biz' projesi çerçevesinde Afyon ilinden Aydın'a gelerek misafir olan 40 genç, 21-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında 4 günlük programda kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, Kuşadası Davutlar Milli Parkı, tekne turu, Çakırbeyli Köylü Pazarı gezilerinin yanı sıra esnaf ziyaretleri gerçekleştiren gençler kuş yemliği yapımı, sokak hayvanlarını besleme, çevre temizliği gibi çeşitli gönüllülük faaliyetleri de yürüttü.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu gençlere bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti. Daha önce de Mart ayında Afyonkarahisar'dan erkek grubunu misafir ettiklerini belirten Fillikçioğlu, "Bu sefer kız kafilesini misafir ettik. Aynı proje çerçevesinde önümüzdeki hafta Afyonkarahisar'a ilimizden gençleri göndereceğiz. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri aracılığıyla çeşitli projeleri destekliyor yerelde de benzer çalışmalar yürütüyoruz bu sayede gençlerimiz farklı illerin tarihi ve kültürel mekanlarını gezme inkanı buluyor" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes gençlik Afyon Aydın Yerel Haberler

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