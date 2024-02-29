Afyonkarahisar İl Müftüsü, denetim ekibiyle toplantı düzenledi
Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, kurum bünyesinde görevli denetim ekibi ile bir toplantı düzenleyerek, yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, kurum bünyesinde görevli denetim ekibi ile bir toplantı düzenleyerek, yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Müftü İmamoğlu müftülükte görevli denetim ekibiyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Denetim ekibiyle yapılan çalışmalar görüşüldü. Toplantı, İmamoğlu'nun tavsiye ve değerlendirmeleriyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR