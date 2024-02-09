Afyonkarahisar Atatürk Anadolu Lisesi TÜBİTAK Proje Başvurularında Birinci Oldu

Afyonkarahisar Atatürk Anadolu Lisesi TÜBİTAK proje başvurularında Afyonkarahisar birincisi oldu.

Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Atatürk Anadolu Lisesi TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvurularında 137 proje başvurusuyla Afyonkarahisar'da 1'inci oldu. TÜBİTAK tarafından yapılan açıklama göre, 137 proje başvurusuyla Afyonkarahisar'da birinci olan Atatürk Anadolu Lisesi böylelikle başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu. 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın başvuru dönemi, 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla sona ermişti. Atatürk Anadolu Lisesi Okul Müdürü Selami Saltık, "Emeği geçen öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR