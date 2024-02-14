AFAD Gönüllüsü, Selde Boğulmak Üzere Olan Kedisini Kurtardı

Sel afetiyle mücadele eden turizm kenti Antalya'da, su dolu bodrum katta boğulmak üzere olan kedisini, canını hiçe sayıp suya dalarak kurtaran AFAD Gönüllüsü Gülcan Demirbilek, "Dua ede ede soğuk suya girdim ve çıktım, o an hiçbir şey düşünmedim" dedi.

İki gündür 'turuncu' kod uyarısının verildiği Antalya'da sağanak yağış etkisini devam ettiriyor. Kentte cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok ev ve iş yerini su bastı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Sağanak yağış insanlar kadar hayvanların da yaşam alanını olumsuz etkiledi. Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde yaşayan AFAD Gönüllüsü Gülcan Demirbilek'in iki katlı bahçeli evi de istinat duvarının yıkılmasıyla bodrum katı ve bahçesi sular altında kaldı. Evinde beslediği kedilerden ikisini sel sularıyla birlikte bulamayan Demirbilek büyük korku yaşadı. Kayıp kedisinin birini balkon altından çarşafla kurtaran Demirbilek, 1,5 yaşındaki sarman tüylü kedisini ulaşamayınca aramalarına devam etti. 'Saruhan' isimli kedisini su seviyesi hızla yükselen bodrum katta yüksek bir noktada gören Gülcan Demirbilek, sevinci ve korkuyu aynı anda yaşadı. Ağır zirai ilaç kokusu altında soğuk suya giren Demirbilek, hayatını kaybetme pahasına suda ilerlemeye başladı. Boğazına kadar su içinde, "Rabbim sen yardım et" diyerek kedisine ulaştı ve kucağına alıp geri döndü. O anlar bir yakınının cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük takdir ve beğeni topladı.

"Su çok soğuktu"

Yaşadıklarını zaman zaman gözleri dolarak anlatan Gülcan Dermirbilek, dün gece sabaha karşı saat 04.00 sırasında aşırı sudan dolayı bahçenin istinat duvarının yakıldığını belirtti.

Saniyeler içinde bahçe ve bodrum katın su altında kaldığını dile getiren Demirbilek, "Biz o an ne olduğunu anlayamadık. Kedilerimi de bulamadım, kaçmışlar. Seslenmeme rağmen gelmediler. Birini balkonun altında buldum, suyun içinden çarşafla çektim. 'Saruhan' isimli kedimi bulamıyordum ve onun için dua ediyordum. Yağmur çok kuvvetli olduğu için dışarı da çıkamıyorduk. Sonra bir anda sesini duydum. Suyun yükselmeye başladığı bodrumda gördüm. Ama su soğuktu ve seviyesi yükseliyordu" dedi.

"Yine girerim"

Koku ve soğuk suya rağmen bodrum katta ilerlemeye başladığını anlatan Demirbilek, "Beni o koku çok etkiledi. Dua ede ede suya girdim ve çıktım. O an hiçbir şey düşünmedim. Ben onlar için yaşıyorum. Çok mutluyum kedilerimle. Suyun içinde ilerlediğim görüntüleri izleyince çok duygulanıyorum, sosyal medyada çok iyi yorumlar yapılmış. Yine su bassa kedim mahsur kalsa yine aynı şekilde suya girerim. Başka bir yerde başka bir can olsa onu kurtarmak için yine girerim. Onları çaresiz görünce dayanamam. Kedimi bodrumda görünce çok mutlu oldum, çünkü bahçede yaşama şansı sıfırdı. 1,5 metrenin üzerinde su vardı. Sesini duymasam belki ölmüştü" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA