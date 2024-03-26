AFAD, depremzedelere ek süre verdi

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından 6 Şubat depremzedelerine hak sahipliği başvurusu için 1 günlük ek süre verdi. Binlerce kişi müdürlük önünde toplanarak, yoğunluk oluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde, AFAD tarafından 6 Şubat depremlerinde etkilenen için 1 günlük ek hak sahipliği başvuru süresi verileceği duyuruldu. 26 Mart 2024'te başlayıp aynı gün sonunda bitecek olan başvurular için binlerce kişi AFAD Müdürlüğüne akın etti.

Daha önceden hak sahipliği başvurusunda bulanan fakat çeşitli nedenlerle hak sahipliği onaylanmayan kişiler, hiç başvuru yapmayan kişiler uzun kuyruklar ve yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar ise, çeşitli nedenlerle hak sahipliği onaylanmadığını, yeniden başvuru yapmak için beklediklerini dile getirerek, yaşanan yoğunluğa tepki gösterdi.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle megafonla vatandaşlara seslenen AFAD Müdürü İshak Cindioğlu, "Normalde bu bir günlük süreç sadece hiç başvuru yapmayanlar içindi. Ancak Adıyamanlı hemşerilerimiz mağdur olmasın diye hak sahipliği onaylanmayanları bir daha değerlendirme şansımız olsun diye biz yenide evraklarınızı alıyoruz. Biz bu kolaylığı size sağlıyoruz, lütfen sizde birbirinizi itmeden, kırmadan sıranızı bekleyin. Toplam 22 ofiste başvurular alınıyor. Tapusu kendisine ait olanlar kimlik fotokopisini bırakınca başvuruyu biz kendimiz yapacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

AFAD'ta yaşanan yoğunluk nedeniyle AK Parti Milletvekilleri ve CHP Milletvekili ile parti teşkilatları gelerek burada vatandaşlarla sohbet etti. - ADIYAMAN