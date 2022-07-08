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Adana'da berberlerde bayram yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Adana'da berberlerde bayram yoğunluğu

Adana'da Kurban Bayramı öncesi berberler gece yarılarına kadar açık kaldı.

Adana'da Kurban Bayramı öncesi berberler gece yarılarına kadar açık kaldı.

Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'na da şık girmek isteyen vatandaşlar berberlere akın etti. Adana'da birçok berber gece yarılarına kadar tıraş yapmak zorunda kaldı. Berberler randevuyla çalışsa da çok talep olunca sıra beklemek kaçınılmaz oldu. Bayrama temiz girmek isteyen çocuk, genç, ihtiyar herkes berberde bir araya geldi.

Adanalı berber Ahmet Uluçay, pandemiden bu yana artık randevu ile çalıştıklarını ancak buna rağmen bayram öncesi olduğu için yoğunluk yaşandığını belirterek, "Normal günden yüzde 40 daha fazla müşterimiz var. Bunun en büyük nedenlerinden biri de geçtiğimiz yıllarda vatandaşlar pandemi nedeniyle tıraş olmaya çok gelmedi. Ancak bu yıl pandemi bittiği için herkes bayrama temiz ve güzel girmek istiyor. Bu nedenle işler çok yoğun. Koltuklar hiç boş kalmıyor" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Adana Yerel Haberler

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