35 Minik Yazar Kitaplarını İmzaladı: Çocuk Kalbinde Dünya - Haberler

KERİM UĞUR

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'ndeki Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu 3-C Sınıfı öğrencisi 35 çocuk, doğa- hayvan sevgisi ve çevre bilinci temasıyla öyküler yazdı. "Çocuk Kalbinde Dünya" adıyla kitaplaştırılan eserin tüm gelirlerinin TEMA Vakfı'na bağışlanacağını açıklayan sınıf öğretmeni Coşkun İnce, "Edebiyata da böyle bir eser bıraktığımız için çok mutluyum" dedi.

Karşıyaka'daki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu'nun 3-C Sınıfı öğrencileri, bir süre önce öğretmenleri Coşkun İnce'nin koordinatörlüğünde harekete geçti. Aralarında, Rus ve Ukraynalı çocukların da bulunduğu 3-C sınıfı öğrencileri, doğa-hayvan sevgisi ve çevre bilinci temalarıyla öyküler yazdı.

ÇOCUK YAZARLARIN İMZA GÜNÜNE YOĞUN İLGİ

35 öğrencinin yazdığı öyküler, "Çocuk Kalbinde Dünya" adıyla kitaplaştırıldı. Akademik Kitaplar adlı yayınevinden çıkan, 224 sayfalık için dün, Dünya Çevre Günü'nde imza günü düzenlendi. Karşıyaka'daki MaviBahçe AVM'de yapılan imza gününe, projenin koordinatörü öğretmen Coşkun İnce ve çocuk yazarların yanı sıra aileleri ve yakınları da katıldı. AVM'ye gelen yurttaşlardan da yoğun ilgi gören çocuk yazarlar, kitaplarını imzaladı.

"EDEBİYATA BÖYLE BİR ESER BIRAKTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Kitabın gelirinin tamamının TEMA Vakfı'na bağışlanacağını açıklayan sınıf öğretmeni Coşkun İnce, şunları söyledi:

"Öğrencilerin ve velilerin desteğiyle birlikte bir proje oluşturduk. Bu projeyi öykülerimizle kitaplaştırdık. Gelirini de arkadaşlarımız, velilerimiz ve öğrencilerimiz, TEMA Vakfı'na bağışlamakla büyük bir insanlık örneğini ortaya koydular. Kitabımızda tamamen doğa sevgisi, çevre bilinci ve hayvan sevgisi üzerine ele alınmış öyküler var. Çocuklar bunları kaleme aldılar. Hayallerini yazdılar. Nasıl bir dünyada yaşamak istediklerini bu çerçevede aktardılar. Umarım keyifle okunur. Edebiyata da böyle bir eser bıraktığımız için çok mutluyum."

"SÜT DİŞLERİNİ YENİ DÖKMÜŞ 35 ÖĞRENCİNİN YAŞANABİLİR DÜNYA İÇİN HAYKIRIŞLARI"

Daha önce Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu'nun da katıldığı törenle tanıtımı yapılan "Çocuk Kalbinde Dünya/World in the Heart of a Child" adlı eser için koordinatör İnce, şunları yazdı:

"Bu eserde süt dişlerini yeni dökmüş 35 öğrencinin yaşanabilir bir dünya için haykırışlarını bulacaksınız. Diyorlar ki; 'Doğa insansız yaşayabilir ama insan, doğasız yaşayamaz! Sevgi, her şeyin ilacıdır. Kurdu, kuşu, ağacı, toprağı, nefes alan-almayan tüm nesneyi koşulsuz sevmeliyiz.Çünkü dünya, ancak bizler seversek iyileşir!"

ANKA / Yerel