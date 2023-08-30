30 Ağustos Zafer Bayramı Posof'ta kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 101. Yıldönümü Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlama programı Hükümet konağı önünde başladı. Törene askeri ve sivil yetkililerle beraber emniyet güçleri ve gaziler katıldı.

Çelenk sunma töreninden sonra saygı duruşunda bulunuldu, istiklal marşı okundu. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı Piyade Teğmen Hasan Utku Demir yaptı. Piyade Er Mustafa Kocaçiftçi ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Tören sonunda Posof Kaymakamı Emrah Akduman makamında tebrikleri kabul etti. Etkinlikler kapsamında Posof şehitliğine gidilerek kuran okundu ve dua edildi. - ARDAHAN