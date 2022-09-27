3. Uluslararası Geleneksel Macera Off-Road Oyunları için hazırlıklar başladı

Erzurum'da 15-16 Ekim'de 3'üncüsü gerçekleşecek olan Uluslararası Erzurum Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Macera Off-Road Oyunları için hazırlıklara başlandı.

15-16 Ekim'de Erzurum'da düzenlenecek olan 3. Uluslararası Erzurum Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Macera Off-Road Oyunları için hazırlıklara başlandı. 170 metrelik pist ile şehrin merkezine yapılan oyun alanında parkur hazırlıklarına başlayan Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü her geçen yıl çıtayı daha da üste taşıyor.

Erzurum Macera Off-Road Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, "Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Erzurum Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Macera Off-Road Oyunları'nın 15-16 Ekim'de startını vereceğiz. Oyunlar için şu anda 1700 metrelik etap hazırlığımız başladı. Şu anda 60 ilden 4 ülkeden ciddi bir katılımımız olacak. Yaklaşık 4 binin üzerinde yerli ve yabancı turist beklemekteyiz. İnşallah kazasız belasız bir şekilde bu organizasyonu bitireceğiz" dedi.

Kışa merhaba organizasyonu

3. Geleneksel Uluslararası Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera Off-Road oyunları ile kışa merhaba diyeceklerini ifade eden Toptaş, "Erzurum kış turizminde daha fazla aktivite yapılan bir ildir ve bizimde burada kışa merhaba organizasyonu ile off-road oyunlarımızı başlatmak istedik. Kış turizminde kar safarisi, lastik raftingi ile devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu. - ERZURUM