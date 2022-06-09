23 oyun grubunun bulunduğu yeni lunapark kapılarını açtı - Haberler

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23 oyun grubunun bulunduğu yeni lunapark kapılarını açtı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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23 oyun grubunun bulunduğu yeni lunapark kapılarını açtı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 10 bin metrekare alana inşa ettiği ve 23 farklı oyun grubundan oluşan lunapark, kapılarını misafirlere açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 10 bin metrekare alana inşa ettiği ve 23 farklı oyun grubundan oluşan lunapark, kapılarını misafirlere açtı.

Sakarya Park'ın içindeki 10 bin metrekare alan üzerine kurulan alanda işlemler tamamlandı. Bu çerçevede, 23 farklı oyun grubunun aktif hale getirilmesiyle birlikte lunapark Sakaryalılara kapılarını açtı. Park alanı içinde kullanıcıların güvenliği öncelik alınarak hazırlanan oyun grupları ilk günlerden vatandaşların dikkatini çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, lunapark alanında ve hazırlanan oyun alanlarında detaylı inceleme yaptı. Yüce, içerisinde gondol, çarpışan araç, su kanosu, atlı tren, atlı karınca, dönme dolap, samba balonu, kamikaze, crazy dance, kule, büyük discovery, gezi treni, uçak, sekolin, hayvanlar alemi ve zıp zıp gibi oyun gruplarını bulunduran lunaparkın, Sakarya'nın sosyal yaşamı için büyük bir kazanç olduğunu ifade etti.

"Eğlence sektöründe Sakarya'nın merkezi olacak"

Yüce, "Şehrimizin her alanda gelişmesi noktasında önemli projeler yürütüyoruz. Millet bahçesi, ters ev, vagon kıraathanesi, uçak kıraathanesi gibi birçok donatı alanımızı şehrimize kazandırdık. Bu projemiz de eğlence sektöründe Sakarya'nın merkezi olacak ve kentin sosyalleşmesinde önemli bir rol oynayacak. Vatandaşlarımızın çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği tesisin inşasını sezona yetiştirmek için hızla tamamladık, Sakarya'mıza hayırlı olsun" dedi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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