Eskişehir Çarşı Camii'nde Şehitler Anma Programı düzenlendi
Eskişehir Çarşı Camii'nde 18 Mart Şehitlerini Anma Programı çerçevesinde Kur'an-ı Kerim ziyafeti ve Enderun usulü teravih namazı kılındı. Programda Türkiye Kur'an-ı Kerim güzel okuma birincisi Yunus Balcıoğlu ve Eskişehir İl Müftülüğü Yunus Emre İlahi Korosu da yer aldı.
Eskişehir Çarşı Camii'de 18 Mart Şehitlerini Anma Programı çerçevesinde Kur'an-ı Kerim ziyafeti ve Osmanlı geleneği olan Enderun usulü teravih namazı kılındı.
Yatsı namazı öncesinde Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman'ın sohbet etmesinin ardından İstanbul Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Türkiye Kur'an-ı Kerim güzel okuma birincisi Yunus Balcıoğlu ve Eskişehir İl Müftülüğü Yunus Emre İlahi Korosu tarafından Kur'an-ı Kerim, ilahi ve kasideler okundu.
Enderun usulü teravih namazını Türkiye Kur'an-ı Kerim güzel okuma birincisi Yunus Balcıoğlu kıldırırken, Eskişehir din görevlileri tarafından müezzinlik yapıldı.
Program İl Müftüsü Bekir Gerek' in yapmış olduğu duayla son bulurken, namaza gelen cemaate ve çocuklara ikramlarda bulunuldu. - ESKİŞEHİR