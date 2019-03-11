Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Gülnar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçedeki okulları ziyaret eden Özkan, yaptığı konuşmada, öğretmenliğin onurlu ve gururlu bir meslek olduğunu kaydetti.

Mersin'i, Gülnar'ı ve ülkeyi öğretmenlerin yetiştirdiği nesillerin yönettiğine dikkati çeken Özkan, "Bizler veliler olarak anne ve baba olarak 'Bizler çocuklarımızı yetiştiriyoruz' diyoruz. Ancak bizden daha çok sizler sahip çıkıyorsunuz bu çocuklarımıza. Bayrağı için, vatanı için, milleti için hakikaten çaba sarf edeceğini ve bir karış toprağı için şehit olabileceğini sizler öğretiyorsunuz. Siz geleceğin Türkiye'sini yetiştiriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Özkan'a ziyaretlerinde Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP Gülnar Belediye Başkan Adayı Alpaslan Ünüvar, MHP Gülnar İlçe Başkanı Mustafa Ateş, AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Tevfik Kalemci de eşlik etti.

Kaynak: AA