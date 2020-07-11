Yenişehir Mahallesine 18 milyon lira yatırım
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Yenişehir Mahallesine 18 milyon lira yatırım

Denizli'de sık sık arızalanan ve ömrünü doldurmuş içme suyu hatları yenileniyor.

Yenişehir Mahallesine 18 milyon lira yatırım
11.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:42

Denizli'de sık sık arızalanan ve ömrünü doldurmuş içme suyu hatları yenileniyor. Yenişehir Mahallesine 18 milyon lira yatırım ile 72 kilometrelik içme suyu hattı döşenecek.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Yenişehir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yenişehir Mahallesi'nin yaklaşık 40 yıllık olan ve özelliğini yitiren içme suyu hatlarına sahip olduğunu ve bu nedenle boruların kolay bir şekilde patlayarak sık sık su kesintilerine neden olduğunu anlatan Başkan Zolan, bölgeye 18 milyon liralık yatırım maliyetli TSE standartlarına uygun 72 kilometrelik içme suyu hattı döşeneceği müjdesini paylaştı. 72 kilometrelik içme suyu hattı döşeneceğini belirten Başkan Osman Zolan, "Çok şükür, şehrimizin birçok yerinde altyapı çalışması yaptık. Buranın da içme suyu ile ilgili olan ihtiyacını karşılamak için ihalesini yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta 'bismillah' diyerek ilk kazma vurulacak. Yenişehir Mahallemizde 72 kilometrelik içme suyu şebekesi değişecek. Bu mesafe buradan Nazilli'ye kadar. Bunun bedeli 18 milyon liranın üzerinde. Şunu net olarak söyleyebiliriz. Proje tamamlandıktan sonra olağanüstü bir şey olmazsa artık mahallemizde su kesintisi inşallah görmeyeceğiz. Evimize, sağlıklı borulardan, TSE standartlarına göre 100 yıllık ömrü olan su borularımızı döşeyeceğiz. Bu borulardan torunlarımızın torunları Allah nasip ederse su içecekler. Bizim bakışımız, yatırımımız günlük işlerle, boyayla kınayla değil geleceğe eser bırakmak için, sıkıntıları gidermek içindir" diye konuştu.

"Biz zoru seçtik"

Altyapı yatırımları sayesinde bugün kent genelinde su sıkıntısı yaşanmadığını belirten Başkan Osman Zolan, "Su kaçaklarını azaltmamıza, altyapı yapmamıza rağmen yaz dönemi ucu ucuna gidiyoruz. Eğer altyapıya girmemiş olsaydık, geçmişteki gibi su kaçakları devam ediyor olsaydı biz bugün şehre bir gün su verecektik, bir gün veremeyecektik. O zaman milletin karşısında başımız öne eğilir, boynumuz bükülürdü" dedi. Altyapı çalışmalarının pek çok açıdan riskli olduğunu dile getiren Başkan Osman Zolan, "Biz zoru seçtik, altyapıya girdik, bir sürü maliyet ile karşılaştık. Toz oldu, çamur oldu. Allah razı olsun, vatandaşlarımız sabır gösterdiler, destek oldular. Çok şükür, bugün artık su kaçaklarını önlemek ve evlere tertemiz su ulaştırmak adına Denizlimiz Türkiye'de bir numara" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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