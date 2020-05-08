Yenice'de polis ve jandarmadan çocuklara hediye

Çanakkale'nin Yenice İlçesinde polis ve jandarma ekipleri Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan çocukları evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Çanakkale'nin Yenice İlçesinde polis ve jandarma ekipleri Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan çocukları evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Mayıs ayının ilk haftası kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası, bu yıl 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda' sloganıyla kutlanıyor. Yenice İlçe Emniyet müdürlüğü trafik ekipleri ve İlçe Jandarma trafik ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun güvenlik önlemleri alarak ilçenin giriş çıkışlarında düzenli bir şekilde uygulama yaparken, aynı zamanda da trafik haftası sebebiyle sürücülere broşür dağıttı. Ekipler, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan çocukları da evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA