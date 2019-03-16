Yeni Zelanda Başbakanı: Saldırganın 5 Silahı Vardı

Yeni Zelanda Başbakanı: Saldırganın 5 Silahı Vardı

– Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch'ta camilerdeki katliamd sırasında, saldırganın 2'si yarı otomatik olmak üzere 5 silahı bulunduğunu söyleyerek, "Silah yasamız değişecek" dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı: Saldırganın 5 Silahı Vardı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch'ta camilerdeki katliamd sırasında, saldırganın 2'si yarı otomatik olmak üzere 5 silahı bulunduğunu söyleyerek, "Silah yasamız değişecek" dedi.

Basın toplantısında konuşan  Ardern, "Saldırılarda 49 insan hayatını kaybetti, 2 kişinin sağlık durumu hala kritik." dedi.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et