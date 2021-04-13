Yeni yasaklar ne? Yeni yasaklar açıklandı mı?

Tüm ülkenin merakla beklediği Ramazan tedbirlerinin görüşüldüğü Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor. Peki, yeni yasaklar açıklandı mı? Yeni yasaklar ne?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de bugün koronavirüs gündemiyle toplandı. Toplantı yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü. Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, kurulun aldığı tavsiye kararları Kabine üyelerine sunuldu. Peki, Yeni yasaklar ne? Yeni yasaklar açıklandı mı?

BAKAN KOCA SUNUM YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin sunum yaptı.

81 İL İÇİN KARAR VERİLECEK

Toplantının genel amacı Ramazan ayında insan hareketliliğini azaltmak ve vaka sayılarını düşürmek. Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler Kabine toplantısında görüşülecek. 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. 1 Mart itibariyle başlayan kademeli normalleşme sürecinde "geriye dönüş ya da tam kapanma olacak mı?" sorusuna kabine üyeleri karar verecek.

Kulislerde konuşulan ve Bilim Kurulu'nun Kabine'ye tavsiye edeceği belirtilen kısıtlama tedbirleri ise şunlar:

1. Tam kapanma

2. Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde seyahat yasağı

3. Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme

4. Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak

5. Kamuda yeniden esnek çalışma modeli

6. Özel sektörün uzaktan çalışmaya teşvik edilmesi

7. Kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi

8. Ramazanda kafe ve lokantaların kapalı olması

9. Hafta sonu yasaklarının devam etmesi

10. Ramazan boyunca teravihler için camilerde geçtiğimiz yıl uygulanan tedbirlerin uygulanması

11. Kalabalık meydan ve caddelerin sınırlandırılması

12. Bayramda seyahat kısıtlaması

YENİ YASAKLAR NE?

Recep Tayyip Erdoğan açıklamalara devam ediyor. Konu ile ilgili açıklamaları sayamazdan takip edebilirsiniz.