Yeni Valorant haritası Breeze tamamen sızdırıldı!

Merakla beklenen yeni haritanın videosu ortaya çıktı!

Çıktığı günden bu yana milyonların dikkatini çeken yeni bir haritayla geliyor. Yeni Valorant haritası Breeze'in videosu sızdırıldı!

Valorant Leaks adı Twitter hesabından oyuna yeni eklenecek haritanın videosu .

Videoya göz attığımızda ise birçok şey dikkatimizi çekiyor. Haritanın büyük olması "Saldıranlar" tarafına kolaylık sağlayacakken "Savunanlar" tarafına ise rotate'lerde büyük bir zorluk çıkaracağa benziyor. Ayrıca haritanın Cobblestone ve Mirage'den esintiler vermesi de ayrı bir hava katmış gibi duruyor. Videoda kullanılan karakterlere baktığımızda ise genel olarak Jett, Raze, Omen gibi karakterler tercih edilmiş. Jett'in "hafifle yeteneği", Raze'in "paket bombaları" ve Omen'in "ışınlanma" yeneği bu haritada büyük bir avantaj sağlayacak gibi duruyor. Cypher'ın bir bölümde gözükmesi karaktere özgü yetenekleri kullanmak için yeterli olup olmayacağı ise merak konusu.

Kaynak: Playerbros