Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...
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Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, İspanya, İtalya, Güncel

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2,5 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 667 bine, ölenlerin sayısı ise 174 bine ulaştı.

21.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:54
Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2,5 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 667 bine, ölenlerin sayısı ise 174 bine ulaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'deki vaka sayısı 800 binin üzerine çıkarken, yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 663 oldu. Ülkede bugüne kadar 75 bin 300 kişi iyileşti.

Salgında bugün tam 2 ayını dolduran İtalya'da ise Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 24 bin 648 oldu. Ülkedeki vaka sayısı 183 bin 957'ye yükselirken, hastalığı atlatanların sayısı da 51 bin 600'e çıktı.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 21 bin 282 olarak açıklanırken, virüs tespit edilenlerin sayısı 204 bin 178 oldu. İspanya'da iyileşenlerin sayısı ise 82 bin 514'e ulaştı.

Fransa'daki can kaybı 20 bin 796'ya yükselirken, virüs tespit edilenlerin sayısı 181 bin 441'e, iyileşenlerin sayısı ise 39 bin 181'e çıktı.

İngiltere'deki Kovid-19 vaka sayısı 129 bin 44 olarak açıklanırken, can kaybı 17 bin 337 oldu.

Can kayıpları Belçika'da 5 bin 998'e, İran'da 5 bin 297'ye, Almanya'da 4 bin 939'a, Hollanda'da 3 bin 916'ya, Brezilya'da 2 bin 588'e, İsveç'te 1765'e, Kanada'da 1728'e ve İsviçre'de 1478'e çıktı.

Bugün can kaybının yaşanmadığı Çin'de ise virüs kaynaklı ölü sayısı 4 bin 632'de kaldı.

İtalya'da tedbirler gevşetilecek

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, kısıtlayıcı tedbirlerin bu hafta içinde açıklayacağı detaylı bir plan dahilinde gevşetileceğini söyledi.

İspanya'da insanların boğalarla sokakta koşturduğu dünyaca ünlü San Fermin Festivali iptal edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye göçü geçici süreliğine askıya alacak bir kararname imzalayacağını açıkladı.

Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Lars Schaade, Kovid-19'un aşısı bulunmadan hayatın normalleşmeyeceğini söyledi.

Haremi Şerif ve Mescid-i Nebevi'de teravih cemaatsiz kılınacak

Mekke'deki Haremi Şerif ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de teravih namazları cemaatsiz kılınacak.

Sri Lanka'da 25 Nisan'da yapılması planlanan parlamento seçimleri 20 Haziran'a ertelendi.

Kuveyt'te sokağa çıkma yasağı ramazandan itibaren 16.00-08.00 saatlerinde uygulanacak.

Azerbaycan'da eğitime ara verilmesinin ardından devlet televizyonunda müfredata uygun dersler yayınlanmaya başladı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve eşinin Kovid-19 testleri negatif çıktı.

Filipinler'de Kovid-19 aşısı bulana ödül verilecek

Filipinler'de Kovid-19 aşısı bulana 10 milyon Filipinler Pesosuna (yaklaşık 200 bin dolar) kadar ödül verilecek.

Singapur'da kısmi tecrit 4 hafta daha uygulanacak.

Tunus'ta her yıl Yahudileri buluşturan LagBaOmer Bayramı bu yıl iptal edildi.

Pakistan, Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere 9 milyon tablet klorokini ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Türkiye, İtalya, Kazakistan ve Katar'a yollayacak.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, korumalarından birinde Kovid-19'a rastlanması üzerine kendini karantinaya aldı.

Nijer'de hükümetin aldığı Kovid-19 tedbirlerini protesto eden 108 kişi gözaltına alındı.

Gürcistan'da OHAL uzatılacak

Gürcistan'da salgınla mücadelede ilan edilen olağanüstü hal uygulaması 22 Mayıs'a kadar uzatılacak.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un insanlara "bir hayvandan" bulaştığını, Çin'deki bir laboratuvardan çıkıp yayıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Barcelona Kulübü, ekonomik krizin etkilerini en aza indirmek için tarihinde ilk kez Nou Camp Stadı'nın isim hakkında bir sezonluk sponsor bulma kararı aldı.

Avusturya'da ibadethane, restoran ve okullar kademeli olarak mayısta yeniden hizmete açılacak.

Yunanistan'ın Kranidi bölgesinde dün karantinaya alınan mültecilerin kaldığı bir otelde 150 kişide Kovid-19 tespit edildi. Yunan makamları, yaklaşık 500 kişinin kaldığı otele giriş çıkışların yasaklandığını, Kranidi'de de gece sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Hollanda'da Kovid-19 salgını nedeniyle futbol karşılaşmaları 1 Eylül'e kadar oynanmayacak.

Kaynak: AA

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