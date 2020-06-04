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Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek'in cenazesi toprağa verildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babası son yolculuğuna uğurlandı
04.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:24

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek'in cenazesi toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu vefat eden 76 yaşındaki Ömer Gevrek için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Başkan Adil Gevrek burada taziyeleri kabul etti.

Ömer Gevrek'in cenazesi, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Kale ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve sarı-siyahlı futbolcular, kulüp personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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