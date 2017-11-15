Yeni Hal İnşaatı Devam Ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Arifiye'de Toptan Sebze ve Meyve Hali Kompleksi yapımının devam ettiğini bildirdi.



Toçoğlu, yaptığı açıklamada,Yeni Hal Kompleksi'nde çalışmaların hızla sürdüğünü, kirişlerin tamamlandığı bölümlerde çelik montajların başladığını belirtti.



Kirazca Mahallesi'ndeki Yeni Hal Kompleksi'nin 96 bin metrekarelik alana inşa edildiğini aktaran Toçoğlu, şunları kaydetti:



"Daha önce bölgede altyapı işlemlerimizi tamamladık. Yapıların kirişleri devam ediyor. Kirişlerin tamamlandığı bölümlerde ise çelik montajlara başladık. İdari bina kısmında da işlemlerimiz sürüyor. Hal sektörü esnaflarımız modern bir komplekste hizmet sunacak.



İnşallah yeni kompleksimiz tamamlandığında sadece şehrimize değil, tüm bölgeye hitap edecek. Hal kompleksimizde belli metrekare ölçülerine sahip 80 dükkan, idari bina ve çok çeşitli ihtiyaç alanları yer alacak. Konumu itibariyle de ana ulaşım akslarına çok yakın mesafede olması yeni hali daha da cazip kılacak. Bu projemizin bizim için en büyük güzelliği de yine esnaflarımızla birlikte hareket ediyor olmamızdır. Yeni hal kompleksimizi de bu anlayışla inşa ediyoruz. Tüm esnaflarımıza ve şehrimize hayırlı olsun."