Yemen'in Marib kentindeki çatışmalarda 23 Husi milis öldü
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Yemen'in Marib kentindeki çatışmalarda 23 Husi milis öldü

06.03.2021 22:53 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:56
Yemen'in Marib kentindeki çatışmalarda 23 Husi milis öldü

Yemen'in Marib kentinde hükümete bağlı ordu güçleriyle yaşanan çatışmalarda Husilerden 23 milis yaşamını yitirdi.

Yemen'in Marib kentinde hükümete bağlı ordu güçleriyle yaşanan çatışmalarda Husilerden 23 milis yaşamını yitirdi.

Yemen ordusunun internet sitesinde yer alan haberde, Husilerin Marib'in Cedan ve Muhaddere ilçelerinde orduya ait askeri noktalara saldırı girişiminde bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu bölgelerde Husilerle yaşanan çatışmalarda 23 milisin öldürüldüğü belirtilirken, ordu tarafının kayıplarına ilişkin bilgi verilmedi.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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