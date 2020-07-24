Yemen'in güneyinde BAE destekli güçler ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar şiddetleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yemen'in güneyinde BAE destekli güçler ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar şiddetleniyor

Yemen'in güneybatısındaki Taiz'in çeşitli bölgelerinde, ordudan ayrılan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçler ile hükümete bağlı ordu birlikleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'in güneyinde BAE destekli güçler ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar şiddetleniyor
24.07.2020 21:53 | Son Güncelleme: 24.07.2020 21:56

Yemen'in güneybatısındaki Taiz'in çeşitli bölgelerinde, ordudan ayrılan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçler ile hükümete bağlı ordu birlikleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Taiz'in güneyinde yer alan Et-Türbe kentindeki Beyhan askeri bölgesinde konuşlanan BAE destekli güçler, Yemen ordusunda üst düzey komutan olan Abduhu Numan Ez-Zerıki'nin evini topçu atışıyla hedef aldı.

Ordudaki 35. Zırhlı Tugay'dan ayrılan ve BAE tarafından desteklendiği belirtilen güçlerin düzenlediği saldırı sırasında 1 asker öldü, 1'i yaralandı.

Söz konusu saldırının ardından ordu birlikleri ile BAE destekli güçler arasındaki çatışmanın Türbe kentinin farklı noktalarında tırmandığı kaydedildi.

Çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Aynı kaynak, 35. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı ve BAE tarafından desteklenen bazı askerlerin 10 Temmuz'daki yeni atamadan bu yana Taiz'deki isyan hareketini yönettiğini savundu.

Söz konusu askerlerin, komutanlığa ait karargahın da yer aldığı bazı askeri noktaları yeni atanan komutana teslim etmeyi reddettiği belirtiliyor.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, BAE'ye yakınlığıyla bilinen ve aralık ayında suikasta uğrayan 35. Zırhlı Tugay Komutanı Adnan el-Hamadi'nin yerine tugay komutanı olarak 10 Temmuz'da Abdurrahman eş-Şemsani'yi atamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) 26 Nisan'da ülkenin güneyinde sözde özerklik ilan etmiş ancak Arap dünyası ve uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

GGK ardından 19 Haziran'da Yemen'in güneydoğusundaki Sokotra adasını ele geçirerek orada özerklik ilan etmişti. Sokotra Limanı'nda yer alan hükümete bağlı birlikler, BAE destekli güçlerin, görevlerine müdahalesi sonrası 19 Temmuz'da bölgeden çekilmişti.

Yemen'deki meşru hükümet ise BAE'yi kendi planlarını uygulamak için ayrılıkçı GGK'ye destek vermekle suçluyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ekonomi
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum Spor
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor Sağlık
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor Güncel
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Fransa, 16 ülkeden gelecek yolculara koronavirüs testi yaptıracak! Listede Türkiye de var
Fransa, 16 ülkeden gelecek yolculara koronavirüs testi yaptıracak! Listede Türkiye de var
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Antalya'da ilk gol geldi! Antalyaspor müthiş golle öne geçti
Antalya'da ilk gol geldi! Antalyaspor müthiş golle öne geçti
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Trump'ın 'veto' tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mensur Işık Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Tuvana Türkay Huysuz Virjin
Spor Can Bartu Selçuk İnan Fatih Terim Yılmaz Vural Ali Şansalan
Daha Fazla Cuma Namaz Ayasofya Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Yemen'in güneyinde BAE destekli güçler ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar şiddetleniyor - Taiz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 21:58:24. #1.14#
title