Yemen hükümeti, BMGK'ya Husilere karşı ciddi bir tutum sergileme çağrısı yaptı
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Yemen hükümeti, BMGK'ya Husilere karşı ciddi bir tutum sergileme çağrısı yaptı

14.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:20
Yemen hükümeti, BMGK'ya Husilere karşı ciddi bir tutum sergileme çağrısı yaptı

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İran destekli Husilere karşı ciddi ve kararlı bir tutum sergileme çağrısında bulundu.

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İran destekli Husilere karşı ciddi ve kararlı bir tutum sergileme çağrısında bulundu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed bin Mubarek, Rusya'nın Yemen Büyükelçisi Vladimir Deduşkin ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, "Aden Havalimanı saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturmada, saldırıyı terörist Husi milislerin gerçekleştirdiği kesin olarak kanıtlandı." diyen Bin Mubarek, bu eyleme karşı "BMGK'nın ciddi ve kararlı bir tutum sergilemesi, failleri kınaması ve sivil bir havaalanının korkakça hedef alınmasının sonuçlarından Husileri sorumlu tutması gerektiği" kaydedildi.

Yemen İçişleri Bakanı İbrahim Haydan bugün yaptığı açıklamada, Aden Havalimanı'na düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmış, saldırının sorumlusunun Husiler olduğunu duyurmuştu.

Aden Havalimanı saldırısı

Aden Havalimanı'nda, yeni kurulan hükümetin kabine üyelerinin 30 Aralık 2020'de Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada, 3 patlama meydana gelmişti.

Patlamalarda 28 kişinin yaşamını yitirdiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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