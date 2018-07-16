Yemen'den Suudi Arabistan'a Balistik Füze Saldırıları

Yemen'de Husilere karşı askeri operasyon düzenleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan topraklarına fırlatılan balistik füzelere ilişkin bilgi verdi.

Albay Maliki Riyad'da düzenlenen basın toplantısında, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'a 2015'ten bu yana 161 balistik füze fırlatıldığını açıkladı.

Yemen'in Sade vilayeti kabile liderlerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında Maliki, koalisyon güçleriyle Sana'nın kuzeyindeki Sade vilayeti ahalisi arasında güçlü işbirliği olduğunu dile getirdi.

Toplantıda söz alan Sade vilayeti şeyhlerinden Fahd Talib eş-Şerefi, Sade vilayetinin Husi milislerin olumsuzluklarından en çok etkilenen bölge olduğunu söyledi.

Şerefi, Sade vilayeti ahalisinin bölgelerinin kurtarılması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Yemen'de İran destekli Husi milislerin darbe girişimiyle başlayan iç savaşın ardından Suudi Arabistan önderliğinde Arap koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana askeri operasyon yürütüyor.

Husiler 21 Eylül 2014'ten bu yana Başkent Sana'yı ellerinde tutuyor.