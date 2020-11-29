Yelkende RS: X Avrupa Şampiyonası tamamlandı
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Yelkende RS: X Avrupa Şampiyonası tamamlandı

29.11.2020 10:13 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:16
Yelkende RS: X Avrupa Şampiyonası tamamlandı

Yelkende Portekiz'de düzenlenen RS: X Avrupa Şampiyonası sona erdi.

Yelkende Portekiz'de düzenlenen RS: X Avrupa Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vilamoura'da gerçekleştirilen şampiyonada 31 sporcunun mücadele ettiği kadınlar kategorisinde, olimpik milli sporcu Dilara Uralp (Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü) yarışları 19. sırada tamamladı.

43 sporcunun yarıştığı erkekler kategorisinde ise olimpik milli sporcu Onur Cavit Biriz (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 31. oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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