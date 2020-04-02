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YDU koronavirüse karşı inovasyon çalışmalarına finansal destek sağlayacak

Yakın Doğu Üniversitesi (YDU) COVID-19 salgını ile mücadelede geliştirilecek inovasyon çalışmalarına finansal destek sağlayacak.

02.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:52
YDU koronavirüse karşı inovasyon çalışmalarına finansal destek sağlayacak

Yakın Doğu Üniversitesi (YDU) COVID-19 salgını ile mücadelede geliştirilecek inovasyon çalışmalarına finansal destek sağlayacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknoparkı (NERİTA), akademi, kamu, sanayi, sivil toplum kuruluşları, genç mühendisler ile araştırmacıları, dünyaya yayılan hem Yeni tip Korona virüs (COVID-19) salgınına karşı mücadelede koruma hem de yaşam kalitesini artırmaya yönelik teknoloji ile inovasyon projeleri geliştirmek için ortak mücadeleye davet ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dünya üzerinde büyük değişikliklere neden olan ve insan hayatını tehdit eden COVID-19 salgınına karşı yeni yaşam koşullarına uyum sağlamaya yönlendirecek online teknolojiler, sağlıkla ilgili ürünler ve lojistik alanlarda çözüm kümeleri oluşturabilecek projelere, NERİTA bünyesinde finansal destek sağlanacağı belirtildi. Bu bağlamda, akademi, kamu, sanayi, sivil toplum kuruluşları ile mühendisler ve araştırmacıların önerileri, fikirleri, çözüme yönelik çalışmaları ve ürünlerini Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknoparkı (NERİTA) ile paylaşmaları çağrısı yapıldı.

"Ortak akıl ile üreterek gücümüzü artırmaya davet ediyoruz"

Yeni tip Korona virüsün dünyanın 190 ülkesinde yayılan bir virüs olduğunu ve Kıbrıs'ın da bu pandemiye maruz kaldığını ifade eden YDU Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, salgını durdurmak için ülkelerin türlü çareler üretmeye çalıştığını ve şimdi de güçlü olmak için birlik olma zamanı olduğunu belirtti.

Akademi, kamu, sanayi, sivil toplum kuruluşları ve halkın birlikteliği ile dünyada bir süredir teknoloji geliştirme ve canlıların yaşamını uzatma, koruma ve kalitesini arttırmaya yönelik yenilikler ve inovasyon süreçlerinin hızlanmaya başladığını dile getiren Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: "Bu bağlamda NERİTA, siz paydaşlarımızı desteklemeye, sizlerden gelen önerileri, fikirleri, çözüme yönelik çalışmaları ve ürünleri bir üst aşamaya getirmeye hazırdır" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan ve canlı bir organizma bile olmayan Yeni tip Koronavirüse karşı hiç bir ülkenin hazırlıklı yakalanmadığını belirten İrfan Suat Günsel, pandemi ile değişen dünya düzeni, yaşam koşullarına uyum sağlayarak yaşamımızı devam ettirebilmek için üreticiliğin ve inovasyonun öneminin ortaya çıktığına vurgu yaptı. Günsel, "Üreticilik ve inovasyonla yeni koşullara uyum sağlamak hatta mümkünse yönlendirme çalışmaları yürütülüyor. Bu salgını takip eden dönemde online teknolojiler, sağlık ile ilgili ürünler ve lojistik gibi alanlarda bir çok yeni çalışma sahası ve çözüm kümeleri oluşturma fırsatı doğdu. Tüm halkımızı her konuda fikir vermeye, birlikte çalışmaya, bir başka deyişle süreçleri devam ettirebilmek için yanımızda olmaya davet ediyoruz. Ortak akıl büyütmeyle üreteceğimiz ve gücümüzü birlikte arttırabileceğimiz güzel günlere ulaşmak dileğimle" sözlerini kullandı.

Başvurular online yapılabilecek

Yen tip Korona virüsle mücadele ile ilgili projelerini paylaşmak isteyenler www.nerita.org üzerinden başvuru yapabilecekler. Ayrıca, sosyal medyadan https://www.facebook.com/neritaorg/, https://twitter.com/neritaorg, ve neritaorg Instagram sayfalarından proje başvuruları ile ilgili bilgi alınabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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