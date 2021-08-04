Yayıncı Nick Rawcliffe, Valheim bosslarını ters sırayla yenen ilk oyuncu oldu!

Valheim speedrunner ustası olarak bilinen yayıncı ve YouTuber Nick Rawcliffe, oyunda bossları ters sırayla öldüren ilk oyuncu olarak benzersiz bir rekor elde etti.

Son zamanların popüler hayatta kalma sandbox oyunu Valheim'de benzersiz bir rekora imza atıldı. YouTuber ve içerik üreticisi Nick Rawcliffe oyunda bossları ters sırayla öldüren ilk oyuncu olmayı başardı. Valheim'de, Eikthyr, The Elder, Bonemass, Moder ve Yagluth da dahil olmak üzere beş boss bulunuyor.

Speedrunner veya benzersiz zorlukları başarmak, oyuncuların oynadıkları oyunun eğlencesini ve heyecanını arttırma yollarından bazılarıdır. Speedrunner geleneksel olarak bir oyunu mümkün olduğunca en hızlı şekilde bitirmeyi içerir. Bazı oyuncular ise oyunu hızlı bitirmekle yetinmeyip farklı zorluklarda ekleyebiliyorlar.

Nick Rawcliffe, geçtiğimiz günlerde Valheim'ın beş bosslarını ters sırada yenerek yaptığı görevin zorluklarını belgeleyen bir video yayınladı. Oyunun son bossu olan Yagluth'u, ardından Moder, Bonemass, The Elder ve son olarak da Eikthyr'i yenerek başladılar. 17 dakikalık videoda NickRawcliffe, 45 saat süren bu başarıya nasıl ulaşabildiklerini açıklıyor. Çünkü bazılarına önceki patronu yenmeden normalde erişilemiyor, Bonemass buna bir örnek.

Video Kaynak: NickRawcliffe

27 SAAT BOYUNCA WITHERED BONE ARADI

Bazı speedrunnerlar, oyuncuların Bonemass'i çağırabilmek için gerekli öğeleri bulabilecekleri bataklık mahzenlerine erişmek için gereken anahtarı elde etmek için oyunun ikinci bossu The Elder'ı yenmek zorunda kalacaklardı. Ancak NickRawcliffe ters sırada gittiğinden, ihtiyaç duydukları öğe withered bone'u nadir çıkan sandıkların içinde aramak zorunda kaldılar ve toplam 27 saatlik zaman harcadılar.

Nickrawcliffe ayrıca, oyuncuların normalde en güçlü düşmanlarıyla karşılaşacakları zamana kadar sahip olmaları beklenen donanıma sahip olmadan son bossu yenmek için oyunun buglarından faydalandılar.

Nickrawcliff daha önceden de Valheim'da speedrunner yaparak 90 dakikada görevi tamamlayıp dünya rekoru kırmıştı.