Yatırımcı rehberi (9)
16.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:07
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)38.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|38.499,80
|-3,75
|-4,94
|İş Bankası (C)
|6,85
|-7,18
|-2,14
|İş Bankası (Kur.)
|381.999,00
|8,83
|0,53
|İş Fin.Kir.
|3,75
|-5,54
|-2,85
|İş Girişim
|21,08
|7,99
|11,24
|İş GMYO
|2,49
|-3,49
|-1,97
|İş Y. Men. Değ.
|17,85
|-0,22
|1,08
|İş Yat. Ort.
|3,57
|-1,38
|1,42
|İşbir Holding
|4.100,00
|6,89
|49,64
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|0,00
|1,75
|İttifak Holding
|2,18
|-3,11
|-2,24
|İz Hayvancılık Tarım
|18,99
|7,17
|5,50
|İzmir Demir Çelik
|10,65
|-0,93
|-1,11
|İzmir Fırça
|6,40
|15,32
|15,11
|Jantsa Jant Sanayi
|565,00
|20,21
|70,33
|Kafein Yazılım
|20,20
|-5,96
|-5,52
|Kaplamin
|34,60
|-10,87
|2,37
|Kardemir (A)
|6,29
|1,78
|5,71
|Kardemir (B)
|6,13
|7,92
|16,32
|Kardemir (D)
|6,61
|7,48
|14,36
|Karel Elektronik
|23,70
|-2,39
|2,78
|Karsan Otomotiv
|3,73
|3,90
|14,77
|Karsu Tekstil
|8,99
|10,85
|5,15
|Kartonsan
|89,25
|0,28
|-6,59
|Katmerciler Ekipman
|3,17
|-3,65
|2,92
|Kent Gıda
|354,70
|3,29
|-0,25
|Kerevitaş Gıda
|6,47
|-5,69
|-1,67
|Kervan Gıda
|15,44
|6,93
|16,79
|Kervansaray Yat. Holding
|1,37
|-4,20
|8,73
|Kiler GMYO
|2,51
|-1,18
|0,00
|Klimasan Klima
|18,25
|5,19
|7,54
|Koç Holding
|21,42
|-0,46
|1,42
|Konfrut Gıda
|17,22
|1,95
|1,89
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|30,60
|-2,86
|29,22
|Konya Çimento
|1.495,00
|24,17
|32,30
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,31
|22,84
|24,18
|Koza Altın
|116,10
|-2,44
|20,06
|Koza Madencilik
|16,35
|-0,18
|5,55
|Körfez GMYO
|5,97
|-1,65
|2,93
|Kristal Kola
|3,54
|-3,28
|-9,69
|Kron Telekomünikasyon
|51,90
|21,83
|40,88
|Kuştur Kuşadası Turizm
|202,00
|21,83
|28,42
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,45
|-0,41
|6,52
|Kütahya Porselen
|50,05
|-11,81
|-0,79
|Lider Faktoring
|3,23
|-3,00
|-5,28
|Link Bilgisayar
|29,08
|-8,84
|-8,77
|Logo Yazılım
|137,50
|3,31
|9,56
|Lokman Hekim Sağlık
|14,57
|13,56
|35,51
|Lüks Kadife
|36,96
|4,47
|27,89
|Makina Takım
|3,02
|-4,43
|-11,44
|Marka Yatırım Holding
|6,30
|-2,02
|-2,02
|Marmaris Altınyunus
|189,40
|43,92
|70,48
|Marshall
|326,00
|-3,98
|6,29
|Martı GMYO
|2,98
|0,34
|8,36
|Martı Otel
|2,45
|10,86
|15,02
|Mavi Giyim
|55,15
|0,91
|5,65
|Mazhar Zorlu Holding
|34,80
|-7,20
|10,55
|Mega Polietilen
|8,73
|6,08
|13,97
|Menderes Tekstil
|3,16
|0,96
|2,27
|Merit Turizm
|119,10
|22,85
|42,29
|Merko Gıda
|8,64
|-1,82
|0,00
|Metemtur Otelcilik
|23,00
|0,00
|4,07
|Metro Holding
|2,11
|-1,40
|1,44
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,06
|-0,97
|5,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,35
|-2,89
|0,86
|Migros Ticaret
|43,44
|-2,38
|1,50
|Milpa
|5,01
|1,62
|8,91
|Mistral GMYO
|5,68
|3,27
|20,59
|MLP Sağlık
|22,90
|2,69
|15,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,75
|0,00
|3,26
|Mondi Tire Kutsan
|7,62
|-5,22
|0,26
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|36,18
|2,84
|1,52
|Net Holding
|3,40
|-0,29
|-0,87
|Netaş Telekom.
|28,00
|-5,08
|-0,28
|Niğbaş Niğde Beton
|45,00
|0,18
|-13,46
|Nuh Çimento
|47,80
|-4,29
|-2,92
|Nurol GMYO
|8,40
|12,00
|15,23
|Odaş Elektrik
|3,76
|-5,29
|-3,59
|Olmuksan-IP
|7,99
|-14,45
|-32,57
|Orge Enerji Elektrik
|7,54
|-0,40
|2,17
|Orma Orman Mahsulleri
|21,00
|8,70
|42,66
|Osmanlı Menkul
|31,88
|1,85
|2,84
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,95
|-7,93
|-3,19
|Otokar
|402,50
|-4,39
|26,41
|Oyak Çimento
|8,63
|-4,75
|-1,71
|Oyak Yat. Ort.
|10,62
|29,04
|52,81
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,81
|-1,23
|2,12
|Özak GMYO
|5,07
|0,00
|-0,59
|Özbal Çelik Boru
|6,46
|-0,46
|-1,37
|Özderici GMYO
|2,31
|-9,06
|4,05
|Özerden Plastik
|8,52
|0,00
|-5,33
|Pamukova Elektrik
|21,20
|-10,17
|-0,56
|Panora GMYO
|6,26
|-1,73
|1,13
|Papilon Savunma
|22,74
|2,25
|-0,09
|Park Elek.Madencilik
|5,18
|-3,54
|-3,54
|Parsan
|24,58
|-4,73
|1,15
|Pegasus
|76,65
|5,36
|2,75
|Peker GMYO
|2,44
|-7,92
|-6,51
|Penguen Gıda
|5,11
|-6,07
|1,19
|Pera GMYO
|2,19
|-4,78
|-0,45
|Pergamon Dış Ticaret
|34,00
|30,87
|72,50
|Petkim
|5,07
|-3,61
|1,81
|Petrokent Turizm
|1.076,90
|19,39
|18,81
|Pınar Et ve Un
|23,40
|2,09
|0,52
|Pınar Su
|8,89
|11,54
|19,65
|Pınar Süt
|24,38
|6,65
|5,63
|Plastikkart
|18,72
|8,21
|29,55
|Polisan Holding
|3,89
|-2,02
|0,78
|Politeknik Metal
|481,10
|14,57
|17,92
|Prizma Press Matbaacılık
|5,60
|1,82
|2,19
|QNB Finans Fin. Kir.
|120,00
|-2,36
|-4,23
|QNB Finansbank
|66,60
|-2,77
|-5,33
|Ral Yatırım Holding
|4,48
|-1,54
|0,90
|Ray Sigorta
|16,08
|8,28
|4,08
|Reysaş GMYO
|5,37
|0,00
|-1,47
|Reysaş Lojistik
|8,51
|-3,84
|-7,90
|Rhea Girişim
|3,61
|-1,10
|-2,96
|Rodrigo Tekstil
|15,19
|5,63
|10,80
|Royal Halı
|3,55
|7,25
|3,20
|RTA Laboratuvarları
|28,70
|-5,28
|-5,22
|Sabancı Holding
|11,29
|-3,42
|-1,48
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,97
|9,05
|0,83
|Sanel Mühendislik
|3,53
|-0,84
|3,22
|Sanifoam Sünger
|17,12
|4,97
|25,88
|Sanko Pazarlama
|8,95
|-1,32
|-4,69
|Saray Matbaacılık
|9,85
|2,60
|12,31
|Sarkuysan
|9,52
|4,85
|7,69
|Sasa Polyester
|23,80
|3,93
|17,71
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,46
|-1,05
|-0,59
|Sekuro Plastik
|15,29
|-10,06
|9,53
|Selçuk Ecza Deposu
|12,90
|-3,73
|-5,49
|Selçuk Gıda
|4,91
|-3,73
|-1,41
|Senkron Güvenlik
|26,76
|-5,44
|1,90
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|0,00
|-6,25
|Servet GMYO
|107,70
|8,46
|37,37
|Seyitler Kimya
|33,08
|15,10
|31,84
|Silverline Endüstri
|10,07
|17,92
|17,09
|Sinpaş GMYO
|5,27
|11,42
|26,08
|Smartiks Yazılım
|8,60
|-1,71
|-2,93
|Sodaş Sodyum Sanayii
|35,20
|26,80
|31,96
|Söktaş
|4,65
|-7,19
|-8,64
|Sönmez Filament
|78,60
|7,82
|11,97
|Sönmez Pamuklu
|28,78
|-5,64
|19,92
|Sumaş Suni Tahta
|68,45
|-1,51
|33,56
|Şeker Fin. Kir.
|6,55
|-3,96
|2,34
|Şekerbank
|1,59
|-1,24
|5,30
|Şişe Cam
|7,82
|5,39
|6,98
|Şok Marketler
|13,46
|-3,86
|6,66
|T. Halk Bankası
|5,57
|-3,80
|0,18
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,00
|-5,20
|-13,07
|T.S.K.B.
|1,88
|2,17
|5,62
|T.Tuborg
|17,68
|0,17
|-2,16
|Taç Tarım Ürünleri
|13,14
|14,46
|24,79
|Tat Gıda
|10,91
|-3,54
|-8,01
|TAV Havalimanları
|22,40
|5,16
|5,16
|Taze Kuru Gıda
|332,00
|47,56
|53,49
|Tek-Art Turizm
|2,21
|-5,15
|9,41
|Tekfen Holding
|18,08
|-0,66
|10,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,52
|-2,66
|5,79
|Temapol Polimer Plastik
|12,38
|8,50
|7,65
|TGS Dış Ticaret
|25,98
|34,26
|104,41
|Tofaş Oto. Fab.
|36,72
|2,46
|8,25
|Torunlar GMYO
|4,01
|-0,99
|2,82
|Trabzon Liman
|36,82
|-1,66
|14,63
|Trabzonspor Sportif
|2,61
|-1,51
|6,97
|Trend GMYO
|9,49
|-18,05
|-24,50
|TSKB GMYO
|5,13
|-4,29
|-10,78
|Tuğçelik
|7,74
|-2,03
|-4,21
|Tukaş
|9,38
|-3,50
|-3,20
|Turcas Petrol
|4,83
|-3,01
|-0,41
|Turkcell
|16,58
|-1,60
|2,98
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,12
|10,49
|14,57
|Tüpraş
|106,30
|-5,26
|-1,57
|Türk Hava Yolları
|13,23
|3,20
|2,48
|Türk Prysmian Kablo
|13,15
|3,54
|8,68
|Türk Telekom
|8,47
|-3,75
|-0,82
|Türk Traktör
|177,90
|-3,32
|-2,63
|Türker Proje Gayrimenkul
|155,70
|17,07
|37,91
|Türkiye Sigorta
|6,81
|-4,89
|3,18
|Ufuk Yatırım
|15,10
|11,85
|12,69
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,17
|0,48
|-1,65
|Ulusoy Elektrik
|49,10
|-3,35
|-4,38
|Ulusoy Un Sanayi
|12,33
|1,23
|7,22
|Umpaş Holding
|3,00
|-9,91
|14,94
|Uşak Seramik
|2,29
|-6,53
|-2,14
|Utopya Turizm
|46,50
|6,16
|19,85
|Uzertaş Boya
|95,40
|31,04
|68,55
|Ülker Bisküvi
|22,92
|-0,35
|-0,95
|Vakıf Fin. Kir.
|4,52
|1,80
|6,10
|Vakıf GMYO
|3,60
|-3,23
|-0,55
|Vakıf Yat. Ort.
|7,46
|-0,67
|1,36
|Vakıflar Bankası
|4,73
|-4,83
|0,42
|Vakko Tekstil
|6,24
|-4,44
|-4,29
|Vanet Gıda
|7,56
|6,48
|-2,20
|Verusa Holding
|47,68
|4,84
|5,72
|Verusaturk Girisim
|15,08
|18,00
|15,29
|Vestel
|24,48
|11,99
|16,24
|Vestel Beyaz Eşya
|39,70
|-1,93
|-2,89
|Viking Kağıt
|8,04
|7,06
|-10,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,56
|0,44
|2,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,14
|-5,42
|1,95
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|115,30
|43,23
|59,25
|Yataş
|14,97
|4,39
|3,60
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,22
|-7,66
|-4,09
|Yeni Gimat GMYO
|12,77
|-0,93
|2,74
|Yeşil GMYO
|1,80
|-2,70
|30,43
|Yeşil Yapı
|2,33
|-6,05
|26,63
|Yeşil Yatırım Holding
|184,20
|21,34
|93,18
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.108,40
|5,21
|3,26
|Yonga Mobilya
|33,94
|15,84
|13,13
|Yükselen Çelik
|5,19
|-8,22
|-0,80
|Yünsa
|14,60
|-1,02
|-0,41
|Zorlu Enerji
|3,02
|3,78
|9,03
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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