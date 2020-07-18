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Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00
76,99
İş Bankası (B) 49.

Yatırımcı rehberi (9)
18.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:07

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 49.500,00 4,76 64,01
İş Bankası (C) 5,32 0,95 -17,00
İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86
İş Fin.Kir. 4,09 7,07 7,63
İş Girişim 8,36 11,02 120,00
İş GMYO 2,16 6,93 22,73
İş Y. Men. Değ. 7,15 9,49 77,56
İş Yat. Ort. 2,72 7,94 68,80
İşbir Holding 1.410,00 14,63 227,91
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 2,11 56,45
İttifak Holding 3,62 8,71 -2,69
İz Hayvancılık Tarım 4,70 -9,27 79,63
İzmir Demir Çelik 17,68 8,67 115,87
İzmir Fırça 2,88 -0,35 60,00
Jantsa Jant Sanayi 89,90 21,16 69,02
Kafein Yazılım 19,11 5,00 72,07
Kapital Yat. Holding 3,67 4,56 51,65
Kaplamin 9,66 -0,92 74,05
Kardemir (A) 4,30 0,00 62,26
Kardemir (B) 3,43 2,39 29,92
Kardemir (D) 3,10 2,31 16,54
Karel Elektronik 17,40 9,85 19,75
Karsan Otomotiv 3,32 -3,21 110,13
Karsu Tekstil 6,13 25,36 89,20
Kartonsan 604,50 23,37 56,47
Katmerciler Ekipman 5,14 9,83 33,85
Kent Gıda 1.373,10 46,39 681,06
Kerevitaş Gıda 5,81 19,30 78,22
Kervansaray Yat. Holding 0,45 -4,26 -18,18
Kiler GMYO 5,90 0,00 55,67
Klimasan Klima 15,75 0,64 -25,76
Koç Holding 17,63 2,86 -11,89
Konfrut Gıda 10,70 5,73 36,83
Konya Çimento 348,00 18,53 28,27
Kordsa Teknik Tekstil 12,68 5,40 -0,28
Koza Altın 85,65 5,61 15,67
Koza Madencilik 14,34 11,16 42,97
Körfez GMYO 3,43 14,72 43,51
Kristal Kola 2,35 14,08 55,63
Kron Telekomünikasyon 29,50 10,07 131,92
Kuştur Kuşadası Turizm 57,95 5,56 146,86
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,97 4,21 80,00
Kütahya Porselen 47,92 20,40 623,87
Lider Faktoring 3,17 -2,16 72,75
Link Bilgisayar 26,20 7,29 44,35
Logo Yazılım 91,90 4,37 51,15
Lokman Hekim Sağlık 8,99 -2,60 55,54
Lüks Kadife 22,44 2,65 159,72
Makina Takım 2,44 6,09 29,79
Marka Yatırım Holding 2,75 4,17 133,05
Marmaris Altınyunus 112,40 8,70 58,31
Marshall 89,25 7,66 87,74
Martı GMYO 2,22 -3,06 119,80
Martı Otel 1,34 11,67 47,25
Mavi Giyim 46,50 3,93 -19,69
Mazhar Zorlu Holding 16,20 -2,17 34,00
Mega Polietilen 4,14 46,24 226,38
Menderes Tekstil 3,00 -1,96 129,01
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 30,80 37,62 58,44
Merko Gıda 1,78 16,34 69,52
Metemtur Otelcilik 2,45 3,38 37,64
Metro Holding 2,11 18,54 52,90
Metro Petrol ve Tesisleri 3,86 5,46 96,94
Metro Yatırım Ortaklığı 2,53 6,30 -52,56
Migros Ticaret 41,60 -0,67 71,76
Milpa 4,05 7,43 84,93
Mistral GMYO 2,65 10,88 40,21
MLP Sağlık 20,36 1,60 27,25
MMC San. ve Tic. Yat. 1,70 -2,30 49,12
Mondi Tire Kutsan 6,84 5,23 65,22
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.101,50 0,05 2,64
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,66 0,63 101,73
Net Holding 2,62 10,55 0,77
Netaş Telekom. 17,73 19,23 35,76
Niğbaş Niğde Beton 15,51 10,71 150,16
Nuh Çimento 16,84 5,18 53,30
Nurol GMYO 5,49 23,65 53,78
Odaş Elektrik 2,87 6,69 98,52
Olmuksan-IP 5,15 -2,65 101,10
Orge Enerji Elektrik 7,21 5,10 45,36
Orma Orman Mahsulleri 9,80 33,33 255,07
Osmanlı Menkul 12,55 -3,46 200,18
Ostim Endüstriyel Yat 3,03 3,06 80,36
Otokar 169,00 7,99 14,93
Oyak Çimento 9,13 8,05 66,07
Oyak Yat. Ort. 6,85 2,24 196,71
Oylum Sınai Yatırımlar 3,51 10,38 13,64
Özak GMYO 4,88 15,37 89,88
Özbal Çelik Boru 3,78 -1,05 134,51
Özderici GMYO 2,46 9,33 56,69
Özerden Plastik 2,27 -0,44 -0,44
Panora GMYO 5,74 4,74 2,47
Papilon Savunma 17,55 10,38 127,73
Park Elek.Madencilik 4,33 9,90 41,97
Parsan 19,29 3,71 13,87
Pegasus 51,90 0,48 -39,93
Peker GMYO 8,82 1,38 181,79
Penguen Gıda 4,99 20,53 141,06
Pera GMYO 1,64 12,33 74,47
Pergamon Dış Ticaret 12,21 18,54 57,80
Petkim 4,23 1,44 11,02
Petrokent Turizm 405,00 46,32 216,16
Pınar Et ve Un 19,45 5,82 112,10
Pınar Su 5,73 3,99 146,98
Pınar Süt 19,80 9,09 56,27
Plastikkart 14,47 1,33 56,09
Polisan Holding 3,15 6,42 4,39
Politeknik Metal 133,00 -2,92 74,83
Prizma Press Matbaacılık 4,23 2,42 -1,63
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.191,30 0,08 7,54
QNB Finans Fin. Kir. 85,75 -3,54 -33,58
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 665,50 0,00 16,24
QNB Finans Portföy Altın BYF 35,46 0,06 36,23
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 38,60 2,69 -3,26
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 31,62 6,68 40,41
QNB Finansbank 41,94 -3,19 11,84
Ral Yatırım Holding 18,69 8,29 174,85
Ray Sigorta 6,64 14,09 94,15
Reysaş GMYO 5,45 1,49 18,74
Reysaş Lojistik 5,90 0,85 34,70
Rhea Girişim 2,40 14,83 101,68
Rodrigo Tekstil 2,64 3,53 45,86
Royal Halı 2,14 1,90 56,20
RTA Laboratuvarları 35,84 -4,32 1444,83
Sabancı Holding 9,45 3,85 3,62
Safkar Ege Soğutmacılık 4,43 3,02 103,21
Sanel Mühendislik 3,96 4,49 34,97
Sanifoam Sünger 5,82 4,30 16,40
Sanko Pazarlama 7,96 5,43 2,84
Saray Matbaacılık 3,56 19,06 175,38
Sarkuysan 6,96 -1,35 46,03
Sasa Polyester 13,93 27,45 80,21
Say Reklamcılık 4,45 12,94 98,66
Sekuro Plastik 7,63 7,46 42,35
Selçuk Ecza Deposu 8,66 3,59 45,19
Selçuk Gıda 3,01 4,15 75,00
Senkron Güvenlik 2,71 -1,45 -0,73
Serve Film Prodüksiyon 6,20 -2,67 289,94
Servet GMYO 17,70 5,04 108,24
Seyitler Kimya 8,97 2,63 32,11
Silverline Endüstri 4,04 -3,58 87,04
Sinpaş GMYO 1,60 11,11 37,93
Smartiks Yazılım 8,70 5,97 -11,31
Soda Sanayii 7,09 3,05 19,63
Sodaş Sodyum Sanayii 12,01 4,53 212,26
Söktaş 3,09 9,57 81,71
Sönmez Filament 8,72 6,47 78,69
Sönmez Pamuklu 8,71 0,23 77,03
Sumaş Suni Tahta 13,50 5,06 36,36
Şeker Fin. Kir. 4,65 4,97 -2,72
Şekerbank 1,66 7,79 26,72
Şişe Cam 6,20 1,31 21,05
Şok Marketler 13,63 4,60 26,67
T. Halk Bankası 6,02 2,03 1,86
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,70 0,59 -6,65
T.S.K.B. 1,27 4,96 4,96
T.Tuborg 15,24 1,20 28,07
Taç Tarım Ürünleri 5,45 -7,63 74,68
Tat Gıda 10,54 7,99 73,25
TAV Havalimanları 17,64 3,46 -35,06
Taze Kuru Gıda 22,98 43,18 217,40
Tek-Art Turizm 1,99 11,17 57,94
Tekfen Holding 17,34 1,40 -6,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,69 0,60 59,29
Temapol Polimer Plastik 8,00 7,82 53,26
TGS Dış Ticaret 8,37 10,13 79,23
Tofaş Oto. Fab. 27,08 6,61 16,21
Torunlar GMYO 4,73 30,30 72,00
Trabzon Liman 14,65 8,44 37,43
Trabzonspor Sportif 4,46 -28,53 107,44
Trakya Cam 4,46 -1,11 31,52
Trend GMYO 4,94 0,61 124,55
TSKB GMYO 3,47 13,03 158,96
Tuğçelik 6,67 25,38 68,86
Tukaş 8,80 1,38 -28,74
Turcas Petrol 3,87 9,01 44,94
Turkcell 16,18 0,56 17,25
Tümosan Motor ve Traktör 8,03 17,23 25,27
Tüpraş 86,80 1,58 -31,55
Türk Hava Yolları 11,93 0,85 -17,50
Türk Prysmian Kablo 5,60 -0,88 117,01
Türk Telekom 8,32 5,32 12,89
Türk Traktör 100,10 11,66 89,19
Türker Proje Gayrimenkul 55,30 0,27 31,67
Ufuk Yatırım 5,93 11,89 129,84
Ulaşlar Turizm Yat. 5,47 16,38 158,02
Ulusoy Elektrik 42,04 8,63 58,05
Ulusoy Un Sanayi 9,61 5,72 151,57
Umpaş Holding 0,76 1,33 22,58
Uşak Seramik 1,83 12,27 50,81
Utopya Turizm 6,95 7,59 41,26
Uzertaş Boya 4,98 0,00 124,32
Ülker Bisküvi 26,66 5,21 19,23
Vakıf Fin. Kir. 3,14 13,77 29,75
Vakıf GMYO 3,11 9,12 79,67
Vakıf Yat. Ort. 5,56 -1,94 205,30
Vakıflar Bankası 4,99 2,46 -9,44
Vakko Tekstil 5,47 8,32 20,48
Vanet Gıda 1,80 5,26 25,87
Verusa Holding 28,76 4,58 55,04
Verusaturk Girisim 5,82 7,38 10,67
Vestel 17,52 7,09 38,83
Vestel Beyaz Eşya 27,92 6,58 32,33
Viking Kağıt 5,01 8,91 167,91
Yapı Kredi Koray GMYO 3,94 7,07 62,81
Yapı ve Kredi Bank. 2,35 2,62 -5,24
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,50 30,06 115,31
Yataş 8,90 8,67 21,25
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,03 1,34 88,20
Yeni Gimat GMYO 12,17 1,93 1,66
Yeşil GMYO 0,99 5,32 54,69
Yeşil Yapı 1,03 5,10 56,06
Yeşil Yatırım Holding 19,62 23,55 74,71
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.050,00 1,44 139,39
Yonga Mobilya 24,00 -3,54 159,74
Yükselen Çelik 11,43 0,26 86,46
Yünsa 16,11 1,26 60,02
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,87 0,10
Zorlu Enerji 2,70 6,30 65,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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