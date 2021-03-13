Yatırımcı rehberi (6)
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Yatırımcı rehberi (6)

13.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:08
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıDeniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0397811,66
OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu1,4697060,93
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF719,6549780,64
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2232780,45
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,8250380,37
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0854834,28
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0382934,26
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0135523,32
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,0329902,69
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,7792572,40
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1020058,64
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,2517136,27
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1124314,82
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0863924,73
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu138,1294554,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,8974535,71
Tacirler Portföy Değ. Fon5,1313292,69
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon1,5728012,30
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1294472,25
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0229522,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5135191,73
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2054521,39
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0547971,03
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,1749691,01
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,8569050,94
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım BYF41,5654181,88
QNB Finans Portföy Altın BYF36,8094671,43
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,7923321,42
Gedik Portföy Altın Fon0,8758071,19
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0580960,98
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0838510,33
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9219730,32
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0637100,32
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9780140,32
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0243520,31
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,829948-1,58
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,585008-1,37
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,235019-1,19
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,044073-0,81
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu177,778132-0,71
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,016604-0,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,096121-3,35
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,870497-3,32
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,048755-3,30
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,311530-3,15
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)110,656547-2,47
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy AGI Değ. Fon1,338607-0,55
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,620976-0,50
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon0,029677-0,48
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon0,225346-0,30
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,022788-0,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,215355-0,07
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,028767-0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 11:10:43. #1.15#
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