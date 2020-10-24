Yatırımcı rehberi (6)
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Yatırımcı rehberi (6)

24.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 24.10.2020 11:07
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,586225 0,76
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232564 0,56
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,060810 0,37
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,824979 0,31
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,933099 0,30
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,123540 0,56
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024133 0,47
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,724191 0,33
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,570422 0,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 98,023953 7,90
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083336 3,70
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047722 3,68
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042154 3,13
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074707 2,97
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,942751 2,07
Aura Portföy Değ. Fon 0,748026 2,05
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,023604 1,44
HSBC Portföy Değ. Fon 120,306448 1,20
Gedik Portföy Karma Fon 1,089603 1,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,067066 7,61
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,153792 4,43
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,170914 1,96
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,227103 1,51
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,394429 1,50
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,663607 2,30
Garanti Portföy Altın Fonu 0,133457 1,21
TEB Portföy Altın Fonu 0,113544 1,19
İş Portföy Altın Fonu 0,052440 1,17
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067770 1,16
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,018532 0,24
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060062 0,23
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,615760 0,23
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,870559 0,23
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 100,763611 0,22
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,086846 -1,79
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044306 -1,63
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,073211 -1,34
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,130906 -1,11
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,059169 -0,99
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009217 -2,84
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035206 -2,72
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042257 -1,70
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,082683 -1,70
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,613507 -1,52
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,079088 -3,15
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 127,568281 -3,00
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,109678 -1,99
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,099583 -1,90
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,047846 -1,53
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,035795 -1,20
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,105388 -0,92
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,380542 -0,88
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,908899 -0,58
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021823 -0,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,244921 -1,29
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029262 -1,20
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,004188 -1,09
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,030542 -1,02
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,292402 -0,78
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 42,756930 -0,22
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,309071 -0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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