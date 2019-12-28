Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.
28.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:14
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|3,96
|3,28
|20,73
|Net Holding
|2,64
|2,29
|15,28
|GSD Holding
|1,48
|1,30
|13,85
|İhlas Holding
|0,87
|0,77
|12,99
|Albaraka Türk
|1,52
|1,35
|12,59
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|0,97
|12,37
|Parsan
|17,13
|15,54
|10,23
|Tukaş
|12,03
|10,95
|9,86
|Gübre Fabrik.
|8,81
|8,03
|9,71
|Bera Holding
|3,88
|3,56
|8,99
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|3,80
|4,21
|-9,74
|Galatasaray Sportif
|2,14
|2,35
|-8,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,60
|1,73
|-7,51
|İpek Doğal Enerji
|7,89
|8,37
|-5,73
|Çelebi
|106,40
|112,50
|-5,42
|Alarko GMYO
|87,60
|91,80
|-4,58
|Fenerbahçe Futbol
|15,25
|15,84
|-3,72
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,63
|2,73
|-3,66
|Vestel
|13,07
|13,35
|-2,10
|Karsan Otomotiv
|1,57
|1,60
|-1,88
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.099.329.191
|İş Fin.Kir.
|2.505.256.185
|İpek Doğal Enerji
|2.240.000.416
|Albaraka Türk
|2.192.398.917
|Koza Madencilik
|2.169.851.270
|Aselsan
|1.794.807.929
|Petkim
|1.582.945.280
|Şişe Cam
|1.391.187.678
|Tekfen Holding
|1.076.770.167
|İhlas Gayrimenkul
|1.064.032.251
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA