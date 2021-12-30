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Yatağan'da kaza: 2 yaralı

Yatağan'da kaza: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Yatağan ilçesinde TIR'ın traktöre çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

YATAĞAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde TIR'ın traktöre çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Yatağan Yeniköy Mahallesi Turgut yolu Domuz Çukuru mevkiinde 48 KC 454 plakalı TIR, 48 YB 671 traktör traktöre çarpması sonucu traktörün üzerindeki iki kişinin şarampole düşmesi sonucu yaralandı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Servis, Büyükşehir Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

Yatağan'da kaza: 2 yaralı

Yatağan'da kaza: 2 yaralı

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