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Yasin Öztekin'den ilginç kar paylaşımı

Yasin Öztekin'den ilginç kar paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türk futbolunun ve Samsunspor'un ünlü oyuncusu Yasin Öztekin'in ilginç kar paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Türk futbolunun ve Samsunspor'un ünlü oyuncusu Yasin Öztekin'in ilginç kar paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Samsunspor'un deneyimli futbolcusu Yasin Öztekin, verilen 3 günlük izni Kayseri'de değerlendirdi. Karla kaplı otelin balkonuna sadece şort ve terlikle oturan Yasin Öztekin'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Fit ve kaslı görüntüsüyle dikkat çeken Öztekin'in fotoğrafının altına yerli ve yabancı hayranları "makine" ve "machine" gibi yorumlarda bulundular.

34 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Samsunspor forması ile 19 maçın tamamına ilk 11'de çıkıp 9 gol ve 4 asist katkısı yaptı. Yasin Öztekin, iznin ardından Samsun'a gelip, 26 Ocak Çarşamba günü takımın yapacağı antrenmana katılacak. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Yasin Öztekin, Samsunspor, Türk, kar, Spor, Haber

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