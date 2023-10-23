Zonguldak'ta Pikap Şarampole Devrildi: Baba ve Kızı Toprağa Verildi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, pikabın şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden baba ve 5 yaşındaki kızının cenazeleri toprağa verildi. Kazım Özsoy ve kızı Nazife Özsoy için Güllük köyünde cenaze merasimi düzenlendi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, pikabın şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden baba ve 5 yaşındaki kızının cenazeleri toprağa verildi.

Dün, Güllük köyünde kullandığı aracın şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Kazım Özsoy ve 5 yaşındaki kızı Nazife Özsoy'un cenazeleri, yakınlarınca Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Güllük köyündeki evlerinin önüne getirildi.

Burada baba ve kızı için helallik alındı, dua edildi, Kuran-ı Kerim okundu.

Öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedilen baba ve kızının cenaze merasimine Özsoy'un eşi, yakınları ve köy sakinleri katıldı.

Ailesinin kışın ısınacağı odunları kesmek için İstanbul'dan gelmiş

Güllük köyü muhtarı Hüseyin Çetin, gazetecilere, "Yakacak odun temin ettik onlara. Çocuklarının bir yıllık yakacaklarını kesip tekrar İstanbul'a dönmek için köye gelmişti. Kendisi İstanbul'da çalışmaktaydı. Ailesi burada yaşıyordu." dedi.

Kazım Özsoy'un kullandığı 14 DS 015 plakalı pikap, dün Güllük köyü girişinde şarampole devrilmiş, sürücü kaza yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan 5 yaşındaki kızı Nazife Özsoy kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.