Zonguldak'ta Çınar Ağacı Otomobile Zarar Verdi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çınar ağacının devrilmesi sonucu park halindeki otomobil zarar gördü.

Orhanlar Mahallesi sahil bulvarında yaklaşık 150 yıllık olduğu öğrenilen çınar ağacı, bir anda ana yolda park halindeki 67 ABH 487 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Ağacın altında kalan araçtaki sürücü Mehmet Yıldız ile iki yolcu, çevredeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.

Yolcuların yara almadan kurtulduğu kazada araçta hasar oluştu, yol güzergahı ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ağacı keserek yolu ulaşıma açtı.

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ağacın park halindeki aracın üzerine devrilmesi yer alıyor.