Yol ortasındaki tarihi çeşme taşındı, sürücüler rahat nefes aldı

EDİRNE - Edirne'de yol ortasındaki tarihi çeşmenin taşınması çalışmaları tamamlandı. Edirne'de Saraçlar ve Köprübaşı caddelerinin birleştiği noktada yer alan tarihi çeşme taşındı.

Sezer "Çeşmemiz aslına uygun bir şekilde restore edilecek"

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte taşınma çalışmalarıyla gündem olan tarihi çeşmenin taşınacağı yeri açıklarken; "Çeşmemiz aslına uygun bir şekilde restore edilecek" dedi. Ulus Pazarı ve Karaağaç'a bağlanan Tunca Köprüsü'ne yakın olması nedeniyle araç trafiğin yoğunlaştığı bölgede bazı vatandaşların şikayetlerinin artması sonucu Edirne Valiliği, tarihi çeşmenin taşınması için çalışma başlattı. Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi çeşmenin 25 Kasım Stadı'nın yanına taşınacağını bugün açıkladı. Tarihi çeşmenin taşındığını gören vatandaşlar ise konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

"Çeşmemiz aslına uygun bir şekilde restore edilecek"

Sezer, tarihi çeşme ile ilgili yaptığı açıklamada; "Hızlı trenin yapılması dolayısıyla orada yoğun bir trafik vardı. Trafiği rahatlatma adına taşındı. Çeşme de zaten restorasyona ihtiyacı olan bir çeşmeydi. Tamamen tahrip olmuştu. Orijinal yeri de stadyumun yanıymış. Oraya alıp orijinaline uygun bir şekilde yeniden yapılmasını ümit ettik. Şu anda taşıma işlemleri tamamlandı. Hem trafiği rahatlatacak, hem de çeşmemiz aslına uygun bir şekilde restore edilecek" ifadelerini kullandı.

"Kanayan yaraya parmak bastılar"

Stadyum arkasında bulunun yollu sıklıkla kullanan Mustafa Agış "Genellikle bu yolu kullanıyorum, özellikle hafta sonları ve Cuma pazarının olduğu günler bu yol adeta çekilmez bir hal alıyordu. Alternatif bir yolda olmadığından dolayı burada takılıp kalıyorduk. Edirne Valisi Yunus Sezer'e buradan çok teşekkür ediyorum. Kanayan yaraya parmak bastığı için."

"Kim yaptıysa Allah razı olsun"

Tarihi çeşmenin taşınmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Talat Çelik; "Özellikle Cuma günleri çok yoğun olan bu caddede duran çeşme, hem şekil olarak çok kötüydü, hem de trafik rahatladı. Vatandaşlar da rahatladı. Kim yaptıysa Allah razı olsun" diye konuştu.

Uzun yıllardır planlanan ancak başka alana taşınamayan çeşme ile ilgili çalışma Vali Yunus Sezer'in talimatıyla 3 hafta önce başlayan projenin, Kültür Varlıklarını Koruma Edirne Bölge Kurulunca onaylanması sonrası çeşmenin numaralandırılan kesme taş ve tuğlaları söküldü. Tarihi çeşme, yeniden inşa edileceği 25 Kasım Stadyumu bahçesine taşındı, kısa süre içerinde aslına uygun olarak restorasyonu yapılarak tekrardan açılacak.