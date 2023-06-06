Yavru kargaya yardım etmek isteyen sürücü karganın saldırısına uğradı

Beşiktaş'ta yolun ortasına düşen yavru kargayı gören bir kadın sürücü, aracından inerek yardıma koştu. Ancak yavru kargayı eline almak isterken başka bir karganın saldırısına uğrayan kadın sürücü, koşarak aracına bindi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafiği durdurup yardım etmek istedi, karganın saldırısına uğradı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Beşiktaş'ta yolun ortası düşen yavru kargayı gören bir kadın sürücü, aracından inerek yardıma koştu. Yavru kargayı eline almak isterken başka bir karganın saldırısına uğrayan kadın sürücü, koşarak aracına bindi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'ın Kuruçeşme Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda aracıyla seyir halinde olan bir kadın sürücü, yuvasından yola düşen yavru kargayı fark etti. Yardım etmek amacıyla trafiği durduran kadın sürücü, aracından inerek yavru kargayı eline almak istedi. Kadına o esnada yavrusunu korumak isteyen bir karga saldırdı. Yardım etmek isterken başka bir karganın saldırısına uğrayan kadın, kaçarak aracına bindi. Ortaya çıkan ilginç görüntüler bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.