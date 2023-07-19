Yan yana sıralanmış 6 köpek ormanda ölü bulundu

BOLU - Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda zehirlenerek ölmüş 6 köpek bulundu. Tavuk kemiklerinin yanında yan yana sıralanmış ölü bulunan köpeklerin ölüm nedenleri araştırılıyor.

Olay, Mengen ilçesi ile Gökçesu beldesi arasında yer alan Veliler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan gelen kötü kokular üzerine bir köylü, ormanda yan yana hareketsiz halde yatan köpekleri fark etti. Tavuk kemikleriyle birlikte yerde bulunan köpekleri gören vatandaş durumu ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İlk incelemede köpeklerin zehirlenmiş olduğu tespit edildi. İki köpek otopsi için jandarma ekiplerince Ankara'ya gönderildi. Diğer köpekler ise iş makinesiyle açılan çukura gömüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.