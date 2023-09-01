Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir iş yeri büyük hasar aldı

Van'ın Özalp ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, büyük hasara neden oldu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti ve kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.