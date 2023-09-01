Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir iş yeri büyük hasar aldı
Van'ın Özalp ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, büyük hasara neden oldu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti ve kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir iş yeri büyük hasar aldı.
Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde ilçenin İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı bir iş yerinde çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam