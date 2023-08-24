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Van'ın Gürpınar ilçesinde ot yüklü kamyon alev alev yandı

Yaşam Haberleri

Van'ın Gürpınar ilçesinde, ismi ve plakası öğrenilemeyen kuru ot yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, ancak kamyon ve kasasındaki ot kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde ot yüklü kamyon alev alev yandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Oğuldamı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kuru ot yüklü kamyon, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, kamyon ve kasasındaki ot ise yanarak kullanılamaz hale geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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