Tuzla'da 65 yaş üstü büyüklerin kep atma töreni

65 yaş üstü büyüklerin kendi akranları ile vakit geçirmeleri ve farklı eğitimlere katılarak sosyal hayata karışmaları için Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi hayata geçirilmişti. Merkezde büyüklere öğretmenler tarafından 5 yıldır okuma yazma eğitimi de veriliyor. Her yıl verilen okuma yazma eğitiminde bu yıl ise 10 mezun verildi. Büyüklerin kep atma töreni gerçekleştirildi. Törende mezunlar, İstiklal Marşı'nı ve çeşitli şiirler okudu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı da keplerini atan büyüklerle mutluluklarını paylaştı.

"GENÇLERİMİZ DE BU AZİMDEN ÖRNEK ALMALI"

Törende mezunlara seslenen Başkan Dr. Şadi Yazıcı şunları söyledi:

"Böylesine güzel bir etkinlik ve çalışma için bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada yapılan her çalışma için ayrı ama bu okuma yazma seferberliği dolayısıyla ayrıca herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Ama asıl size teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki katıldınız. İyi ki de okuma yazma öğrenmek için kendinizi motive ettiniz ve bizi de mutlu ettiniz. Sağ olun. Okuma ve yazma hayata; bilmek, öğrenmek, geleceğe bakmak katar. Her bir bireyin okuma yazma bilmesi, öğrenmesi, kendini geliştirmesi kıymetli. Burada bir ablamız 'bu benim hayalimdi' dedi. Bu hayalinizi gerçekleştirmenize vesile olan hem arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biz de kendimizi çok mutlu hissettik. Sizlerin hayalleri bizim için çok kıymetli. Burada bugün çok büyük ders vardı. Sizin içinizde kalan hayalleri, geçmişten gelen bu eksikliği tamamlamak için herhangi bir fırsat bulamamış olabilirsiniz. Öğrenmek için okula gidememiş olabilirsiniz. Ailevi, çevresel herhangi bir koşulda… Ama bugün bu azimle bunu yapmanız ve azmi göstermenizin gençlerimiz için çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Gençlerimiz bundan, bu azimden, bu gayretten örnek alması lazım."

"EVDE SIKILAN VAKTİNİ DEĞERLENDİRMEK İSTEYEN BÜTÜN BÜYÜKLERİMİZİ BEKLİYORUZ"

Dr. Fatma Yazıcı ise "Bayram öncesi çok güzel bir kutlama oldu. Yaşlılar Merkezimiz, büyüklerimiz için hayat öpücüğü gibi oldu. Gerçekten evde sıkılan, vaktini değerlendirmek isteyen bütün büyüklerimizi buraya bekliyoruz. Çünkü burada çok güzel vakit geçiriyorlar. Çok güzel vakit geçirmenin ötesinde eğitim alamadıkları alanda da ya da ilgi duydukları alanlarda da kendilerini yetiştiriyorlar. Bu bakımdan çok kıymetli bir yer. Bugün okuma yazma kursuna şahitlik ediyoruz. Okuma yazma hayatı boyunca öğrenememiş büyüklerimiz bugün burada okuma yazma öğrendiler ve diplomalarını aldılar. Bu bakımdan çok kıymetlidir. Ayrıca hobi bahçelerimiz ve birçok alanda eğitim alanlarımız var. Evde sıkılan, vaktini değerlendirmek isteyen bütün büyüklerimizi bekliyoruz" dedi.

"GECE GÜNDÜZ; YATMADIM, ÇALIŞTIM, YAZDIM VE ÖĞRENDİM"

Okuma yazma öğrenen 75 yaşındaki Kadriye Ayabakan da "Buraya okuma yazma öğrenmeye geldim ve çok memnun kaldım. Okuma yazmayı artık öğrendim. Şadi Beyden Allah razı olsun. Onun sayesinde oldu. Bunu çok istiyordum. Öğrendim her şeyi. Okumamın devamını da getirmek istiyorum. Bu yaşa kadar çoluk çocuk büyüttüm öğrenemedim. Artık biraz biraz kitap okuyorum. Gittiğim yerlerde isimleri ya da hangi arabaya bineceğimi okuyabiliyorum. Öğrenme sürecimde kimseden yardım almadım. Kendi çabamla öğrendim. Gece gündüz; yatmadım, çalıştım, yazdım ve öğrendim" diye konuştu.

"ÖĞRETMENİM DÖVÜYOR DİYE EVE KAÇARDIM"

Yine kursa gelip okuma yazma öğrenen Naide Berke ise şöyle konuştu:

"Kursa geldiğimde hiç okuma yazmam yoktu. Burada öğrendim. Allah razı olsun. Öğretmen güzel öğretti bize. Allah burayı da kim yapmışsa ona uzun ömürler versin inşallah. Burada hem arkadaşlarla konuşup sohbet edip hem de bir şeyler öğrenebiliyoruz. Okuma yazma öğrenirken de çok zorlandım. Bugün burada da hocamın verdiği şiiri okuyacağım. Küçükken babam beni okula gönderdi. Ama bir öğretmen beni çok dövüyordu. Bu yüzden okuldan kaçıp eve gidiyordum hep. Okuyamadım. Şimdi Allaha şükürler olsun öğrendim."