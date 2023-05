Türkiye'de Son 5 Yılda 2 Milyon 126 Bin 819 Trafik Kazası Meydana Geldi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Fevzi Apaydın, son 5 yılda 2 milyon 126 bin 819 trafik kazası meydana geldiğini belirterek, "Bu kazalarda 1 milyon 392 bin 398 vatandaşımız yaralanırken 12 bin 798 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye'de son 5 yılda 2 milyon 126 bin 819 trafik kazası meydana geldiğini belirten Apaydın, kazaların büyük çoğunluğunu aşırı hız, alkollü araç kullanmak ve sürüş esnasında telefon kullanımından kaynaklandığını bildirdi. Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nın bu noktada farkındalık kazandırmayı amaçladığına işaret eden Apaydın, farkındalık ve kurallara uyma bilincinin oluşturulması çalışmasının bir hafta değil yılın 365 günü olması gerektiğini ifade etti.

"KAZALARIN SUÇLUSU LEVHALAR, YOLLAR, KÖPRÜLER DEĞİL, BİREYİN KENDİSİDİR"

Trafikte yaya olarak da sürücü olarak herkese sorumluluk düştüğünü belirten TŞOF Genel Başkanı Apaydın, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Yolların ve araçların günden güne daha da iyi ve sağlam olmasına rağmen yaşanan trafik kazalarının azalmaması maalesef sorumluluk bilincimizin gelişmediğini gösteriyor. Her yıl ortalama 400 binin üzerinde kaza meydana geliyor. Bu kazalarda her yıl ortalama 2 binin üzerinde vatandaşımızı kaybediyoruz. Trafikte güvenli yolculuklar yalnızca sürücü değil yayaların da sorumluluğundadır. Yol medeniyettir ve bu yolda gerek trafik kuralları gerek yaya geçitleri gerek emniyet kemeri, gerek kaldırımlar her noktada herkes sorumluluk bilincinde olmalıdır. Unutulmamalıdır ki kazaların suçlusu levhalar, yollar, köprüler değil, bireyin kendisidir."