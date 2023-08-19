Tunceli'de baz istasyonu trafo yangını kontrol altına alındı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan baz istasyonlarının olduğu alanda çıkan trafo yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde baz istasyonlarının bulunduğu alanda alev alan trafo, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Pülümür ilçesinde üç GSM operatörünün baz istasyonlarının bulunduğu alandaki trafoda yangın çıktı. Yangını fark eden köy sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, diğer trafolara ve otluk alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - TUNCELİ