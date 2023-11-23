Trabzon'da yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 besici kurtarıldı
Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Yeni Yayla'da mahsur kalan 4 besici, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle bağ evlerinde mahsur kalan besiciler, belediyeye yardım istedi. Ekipler, iş makinesi ile karla kaplı yolları açarak besicilere ulaştı ve hayvanlarıyla birlikte ilçe merkezine indirdi.
TRABZON'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 besici, ekiplerin 5 saatlik çalışması ile kurtarıldı.
Araklı ilçesine bağlı Yeni Yayla'da besicilik yapan 4 kişi, dün yoğun kar ve tipi nedeniyle bağ evlerinde mahsur kaldı. Besiciler, durumu belediye bildirip, yardım istedi. Harekete geçen ekipler, iş makinesi ile karla kaplı yollu açarak 5 saatlik çalışma sonucu 4 kişiye ulaştı. Ekiplerce kurtarılan besiciler, hayvanları ile ilçe merkezine indirildi.