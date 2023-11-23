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Trabzon'da yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 besici kurtarıldı

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Yeni Yayla'da mahsur kalan 4 besici, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle bağ evlerinde mahsur kalan besiciler, belediyeye yardım istedi. Ekipler, iş makinesi ile karla kaplı yolları açarak besicilere ulaştı ve hayvanlarıyla birlikte ilçe merkezine indirdi.