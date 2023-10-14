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Tosya'da çıkan ot yangınında 50 dekar alan yandı, bir evde maddi hasar oluştu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan ot yangınında 50 dekar alan yandı, bir evde maddi hasar oluştu. Yangın, Ümmühan Oduncu'ya ait tek katlı betonarme eve sıçradı. Yangın, Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı.