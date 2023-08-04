Tekirdağ'da Sıcak Hava Sahilleri Doldurdu
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Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde serinlemeye çalışıyor. Kentteki sahillere gelenler plaj şemsiyelerinin altında oturarak veya güneşlenerek serinlemeye çalışıyor. Bazı aileler ise çocuklarıyla birlikte denize girerek serin suların tadını çıkarıyor. Sıcaktan etkilenen bazı vatandaşlar ise kent merkezindeki ağaç gölgeleri, yeşil alanlar, çay bahçeleri ve kapalı alanları tercih ediyor.
Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde serinlemeye çalışıyor.
Havanın 35, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluk oluşturdu.
Sahillere gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.
Denize girerek Marmara'nın serin sularının tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oyun oynadı.
Sıcaktan etkilenen bazı vatandaşlarda kent merkezinde ağaç gölgeleri, yeşil alanlar, çay bahçeleri ve kapalı alanları tercih etti.