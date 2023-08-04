Tekirdağ'da Sıcak Hava Sahilleri Doldurdu

Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde serinlemeye çalışıyor. Kentteki sahillere gelenler plaj şemsiyelerinin altında oturarak veya güneşlenerek serinlemeye çalışıyor. Bazı aileler ise çocuklarıyla birlikte denize girerek serin suların tadını çıkarıyor. Sıcaktan etkilenen bazı vatandaşlar ise kent merkezindeki ağaç gölgeleri, yeşil alanlar, çay bahçeleri ve kapalı alanları tercih ediyor.